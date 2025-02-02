حزب الله يعلن موعد تشييع جثمان حسن نصر الله

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم اليوم الأحد إن سلفه حسن نصر الله سيوارى الثرى في 23 فبراير/ شباط بعد نحو خمسة أشهر من مقتله في هجوم جوي إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف قاسم إنه في الوقت نفسه، سيتم تشييع هاشم صفي الدين بصفته أمينا عاما سابقا لحزب الله، والذي اغتالته إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في غارة استهدفت أيضا الضاحية الجنوبية. وتردد اسم هاشم صفي الدين المولود عام 1964 كخليفة محتمل لنصر الله.

وقال الأمين العام للحزب إن شعار التشييع سيكون "إنا على العهد"، داعيا إلى عدم إطلاق النار في التشييع، معتبرا أنه "عمل منكر وأذية للناس".

وقُتل نصر الله في 27 سبتمبر/ أيلول ودُفن سرا وبشكل مؤقت (ما يسمى وديعة في العقيدة الشيعية) وفقا لقرار ديني حيث اعتبر مسؤولو حزب الله أن الوضع الأمني ​​غير آمن للغاية بحيث لا يتمكن المسؤولون والزعماء الدينيون من الظهور علنا ​​لتكريمه.