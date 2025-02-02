لوبينيون عن تبون: الجزائر مستعدة للتطبيع إذا أقيمت دولة فلسطينية

نقلت صحيفة لوبينيون الفرنسية عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده "قد تكون مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في اليوم ذاته الذي ستكون فيه دولة فلسطينية".

وخلال حوار أجرته معه الصحيفة، سُئل تبون: "هل أنتم مستعدون لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إذا أدى استئناف عملية السلام في نهاية المطاف إلى إنشاء دولة فلسطينية؟"، فأجاب قائلا: "بطبيعة الحال".

وتابع: "في اليوم نفسه الذي ستكون فيه دولة فلسطينية".

وأكد الرئيس الجزائري أن هذا الأمر "متسق تماما مع مجرى التاريخ.. فقد كان أسلافي الرئيسان الشاذلي بن جديد وعبد العزيز بوتفليقة، رحمهما الله، قد أوضحا أن لا مشكلة لدينا مع إسرائيل".

وأضاف: "همّنا الوحيد (في الجزائر) هو إقامة الدولة الفلسطينية".