"سيقفون عند أقدام سيدهم".. بوتين يوبخ الزعماء الأوروبيين ويكيل المديح لترامب

هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد الزعماء الأوروبيين بشدة، وكال في المقابل المديح للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال بوتين في تصريحات تلفزيونية ونقلتها وسائل إعلام روسية إن ترامب سيستعيد النظام بسرعة كبيرة عبر شخصيته، وإن النخب الأوروبية سترضخ لأوامره.

وأضاف أن النخبة السياسية الأوروبية حاربت ترامب وتدخلت في الانتخابات الرئاسية الأميركية وأصيبت بالارتباك عقب فوزه، على حد وصفه، وقال إنها "ستقف قريبا عند أقدام سيدها وتهز ذيولها بلطف".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن النخب الأوروبية كانت تفضل (الرئيس الأميركي السابق) جو بايدن، لكن ترامب لديه مفاهيم مختلفة بشأن ما هو جيد وما هو سيئ، بما في ذلك "الجندر" (قضايا التحول الجنسي) وبعض القضايا الأخرى، مؤكدا أن الأوروبيين لا يحبون ذلك.

وقال بوتين إنه من الواضح أن ممثلي النخب الأوروبية يفعلون شيئا لا يعنيهم، مشيرا إلى أن القادة الأوروبيين في الماضي كانت لديهم الشجاعة للقتال من أجل آرائهم الخاصة، في حين اليوم لا يوجد مثل هؤلاء الأشخاص.

وكان ترامب قال يوم الجمعة الماضي إن واشنطن تجري محادثات جادة للغاية مع موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا، معلنا أنه سيتحدث مع بوتين.

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وفي الفترة التي سبقت فوزه بالانتخابات الرئاسية أعلن ترامب مرات كثيرة أنه سيتوصل إلى اتفاق بين أوكرانيا وروسيا في أول يوم بمنصبه إن لم يكن قبل ذلك، لكن مستشاريه يعترفون مؤخرا بأن حسم الحرب سيستغرق شهورا.

في المقابل، دعت روسيا إدارة ترامب إلى تصحيح الأخطاء التي ارتكبها بايدن فيما يتعلق بأوكرانيا، كما أكدت أكثر من مرة أنها مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل.