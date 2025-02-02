سموتريتش لنتنياهو: أهداف الحرب على المحك

وجّه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد رسائل بشأن غزة والضفة الغربية وإيران إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض بعد غد الثلاثاء.

وكتب سموتريتش على منصة "إكس" مخاطبا نتنياهو بينما كان يستعد للسفر إلى واشنطن أن "النصر الكامل في غزة وتدمير حماس وإعادة كل رهائننا وتعزيز أمننا على كل الحدود على المحك".

وأضاف أنه يتعين على إسرائيل أن تشدد قبضتها و"سيادتها" على "يهودا والسامرة"، وهي التسمية التي يطلقها اليمين الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة.

كذلك قال الوزير الإسرائيلي إنه يجب العمل في سوريا ولبنان وضد ما سماه "رأس الأخطبوط إيران"، مضيفا أنه يجب إزالة ما وصفه بخطر التهديد النووي (الإيراني).

وقبل يومين، قال سموتريتش إنه مقتنع بأن إسرائيل ستعود إلى الحرب في غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

ويضغط وزير المالية على نتنياهو لعدم تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق والعودة إلى الحرب، وسبق أن هدد بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية إذا لم يتم استئناف الهجوم على غزة.

كما أعلن سموتريتش في وقت سابق أنه اتخذ خطوات عملية تمهد لضم الضفة المحتلة.