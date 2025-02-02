رئيس الوزراء القطري يستقبل جبريل الرجوب

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الفلسطينية (فتح) جبريل الرجوب، الذي يزور قطر حاليا.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إنه تم خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري على "دعم دولة قطر الدائم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة"، مشددا على ضرورة إنهاء الانقسام وترسيخ وحدة الصف الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.