الاحتلال يصعّد الاغتيالات بالضفة ومقاومون يتصدون بمحاور عدة

تصاعدت حملة الاغتيالات التي يشنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، إذ استشهد 7 فلسطينيين خلال ساعات في جنين وطولكرم، في حين اشتبك مقاومون مع القوات المهاجمة بمحاور عدة.

ونفذت الطائرات الإسرائيلية المسيّرة مساء أمس السبت غارتين على مدينة جنين شمالي الضفة، مما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين.

واستهدفت الغارة الأولى دراجة نارية، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني، واستشهد في الغارة الأخرى مجموعة من الشبان بالحي الشرقي في المدينة، مما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين -بينهم طفل- وممرض وإصابة آخرين.

وفي مقابلة مع الجزيرة أكد أحد المصابين عدم وجود أي مسلحين حين باغتهم صاروخ إسرائيلي أدى إلى استشهاد اثنين من أقاربه فورا.

⬅️ شاهد..

المركبة التي قصفها طيران جيش الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين.. pic.twitter.com/KQWKibSFBz — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 1, 2025

وفي قباطية جنوبي جنين، قصفت مسيّرة إسرائيلية سيارة وسط البلدة، مما أدى إلى استشهاد شابين كانا داخلها.

وتحدث الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عن القضاء على 3 خلايا في جنين وقباطية كانت في طريقها لتنفيذ هجمات على أهداف إسرائيلية.

وكان فلسطيني آخر استشهد عصر أمس السبت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم شمالي الضفة أيضا.

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ونددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقصف الإسرائيلي الأخير ووصفته بالهمجي، ودعت إلى توحيد كل الجهود الوطنية والشعبية في الضفة الغربية لصد العدوان الغاشم.

وتأتي الاغتيالات الجديدة فيما تواصل قوات الاحتلال منذ نحو أسبوعين عدوانا على شمالي الضفة الغربية بدأ باجتياح جنين ومخيمها، مما أدى إلى تهجير ما لا يقل عن 15 ألف فلسطيني وتدمير كبير للبنية التحتية.

ومن جنين توسع العدوان ليشمل مناطق أخرى قريبة، بينها طولكرم وطوباس، وأسفر عن استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين.

وصباح اليوم، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في منطقة الجابريات بمخيم جنين.

وكانت قوات الاحتلال نسفت أمس السبت ما لا يقل عن 6 منازل بشكل كامل في مخيم جنين، وبذلك يرتفع عدد المنازل التي دمرها الاحتلال منذ بدء عمليته إلى ما يزيد عن 100 منزل.

وفي تطور جديد، قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إنه بدأ عملية عسكرية في طمون بمحافظة طوباس، مضيفا أنه سيواصل عملياته شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال تجبر عائلات فلسطينية على النزوح من منازلهم بمنطقة الجبل في طمون.

المقاومة تتصدى

وفي غضون ذلك، أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعرضت في وقت مبكر اليوم الأحد لإطلاق نار خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوب طوباس شمال شرقي الضفة.

وقبل ذلك، أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية شرقي مدينة جنين.

وأضافت الكتيبة أنها أوقعت بالاشتراك مع كتائب القسام وكتائب الأقصى– شباب الثأر والتحرير قوة مشاة إسرائيلية مؤلفة من 10 جنود في كمين من مسافة صفر خلال محاولة الجنود التحصن في أحد المنازل بالحي الشرقي في مدينة جنين.

وأكد الفصيل الفلسطيني المقاوم تحقيق إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.

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كما قالت كتيبة جنين إن مقاتليها في سرية عرّابة اشتبكوا مع قوات الاحتلال المقتحمة بمحاور القتال في البلدة وأمطروهم بزخات كثيفة من الرصاص.

وأضافت أن وحدة الهندسة التابعة لها فجّرت عبوة ناسفة معدة مسبقا في آلية عسكرية في خط سير التعزيزات العسكرية المقتحمة للبلدة وحققت إصابات مؤكدة.

ومنذ بدء اجتياح جنين قتل جندي إسرائيلي وأصيب آخرون في عمليات للمقاومة.

مصادر محلية: إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام منطقة جبل أبو رمان في الخليل pic.twitter.com/qb2s7vkrgP — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 1, 2025

اقتحامات واعتداءات

في هذه الأثناء، شهدت الضفة الغربية صباح اليوم والليلة الماضية المزيد من الاقتحامات والاعتقالات، فقد اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس.

وتزامن ذلك مع تفكيك الأجهزة الأمنية الفلسطينية عبوات ناسفة زرعها مقاومون لاستهداف القوات الإسرائيلية، بحسب مصادر فلسطينية.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية منعت طواقمه من إسعاف مريض في مخيم الفارعة.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات إسرائيلية احتجزت شابين على مدخل بلدة الفندق شرق قلقيلية، واعتقلت ثالثا بعد اقتحام منزله في بلدة عتيل شمالي طولكرم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اللبن الشرقية جنوبي نابلس، وأطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاه المنازل، بحسب المصادر نفسها.

وشملت الاقتحامات أيضا قرى وبلدات في مدينة رام الله وسط الضفة.

وفي جنوبي الضفة، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة جبل أبو رمان في الخليل، وشملت الاقتحامات مدينة حلحول وبلدة صوريف شمالي الخليل.

وبالتوازي مع الاقتحامات، أحرق مستوطنون مساء أمس السبت مسجد قرية عرب المليحات في المعرجات شمال غرب مدينة أريحا، وفق ما أكدته منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو.

كما هاجم مستوطنون منزلا في منطقة خربة الطوبة بمسافر يطا في الخليل، وفقا لمصادر فلسطينية.

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وعقب عملية طوفان الأقصى كثفت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 900 فلسطيني وإصابة 6500 واعتقال 14 ألفا، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.