أمير قطر والرئيس الفرنسي يبحثان ملفات إقليمية ودولية

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا اليوم الأحد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفقا لما أفاد به الديوان الأميري.

وقال بيان الديوان الأميري إنه "جرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، وأوجه تعزيزها وتطويرها، كما نوقشت أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع، بعد نجاح جهود الوساطة التي قادتها قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة.

وأكدت قطر اليوم الأحد أهمية التزام الأطراف بتنفيذ جميع بنود الاتفاق وضرورة بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية.