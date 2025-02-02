أبرز القادة الشهداء خلال طوفان الأقصى

منذ تأسيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في ديسمبر/كانون الأول 1987 كانت قياداتها السياسية والعسكرية هدفا لاغتيالات نفذها الاحتلال الإسرائيلي داخل وخارج فلسطين.

كما شهدت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إعلان جيش الاحتلال اغتياله ما يقارب نصف أعضاء المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع، على وقع وعيد وتهديدات قادة الاحتلال الإسرائيلي.

تاليا أبرز القادة الشهداء من المكتب السياسي لحركة حماس والمجلس العسكري لكتائب القسام في معركة طوفان الأقصى: