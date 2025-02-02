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أبرز القادة الشهداء خلال طوفان الأقصى

In the fourth round of a prisoner swap between Hamas and Israel, Keith Siegel, a dual US-Israeli citizen in Gaza, was handed over to an International Red Cross team at the Port of Gaza in Gaza City. Members of the Izz ad-Din al-Qassam Brigades, Hamas' military wing, are deployed in the area. ( Dawoud Abo Alkas - Anadolu Agency )
صور الشهداء خلال عملية تسليم أحد الأسرى الإسرائيليين في غزة (الأناضول)
2/2/2025-|آخر تحديث: 2/2/202506:35 م (توقيت مكة)

منذ تأسيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في ديسمبر/كانون الأول 1987 كانت قياداتها السياسية والعسكرية هدفا لاغتيالات نفذها الاحتلال الإسرائيلي داخل وخارج فلسطين.

كما شهدت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إعلان جيش الاحتلال اغتياله ما يقارب نصف أعضاء المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع، على وقع وعيد وتهديدات قادة الاحتلال الإسرائيلي.

تاليا أبرز القادة الشهداء من المكتب السياسي لحركة حماس والمجلس العسكري لكتائب القسام في معركة طوفان الأقصى:

المصدر : الجزيرة

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