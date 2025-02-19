مقتل جنديين وإصابة آخرين في تمرين عسكري بالكويت

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي مقتل اثنين وإصابة آخرين من منتسبي القوة البرية، وذلك أثناء تنفيذ تمرين رماية ليلية بالذخيرة الحية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال بيان صحفي صادر عن رئاسة الأركان إن فرق التحقيق المختصة باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة المتبعة.