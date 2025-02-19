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مقتل جنديين وإصابة آخرين في تمرين عسكري بالكويت

شعار رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي وكالة الأنباء الكويتية - كونا
البيان: استشهاد اثنين وإصابة آخرين من منتسبي القوة البرية (الكويتية)
19/2/2025

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي مقتل اثنين وإصابة آخرين من منتسبي القوة البرية، وذلك أثناء تنفيذ تمرين رماية ليلية بالذخيرة الحية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال بيان صحفي صادر عن رئاسة الأركان إن فرق التحقيق المختصة باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة المتبعة.

المصدر : الصحافة الكويتية + مواقع إلكترونية

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