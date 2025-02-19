مقتل جنديين وإصابة آخرين في تمرين عسكري بالكويت
19/2/2025
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي مقتل اثنين وإصابة آخرين من منتسبي القوة البرية، وذلك أثناء تنفيذ تمرين رماية ليلية بالذخيرة الحية، مساء اليوم الأربعاء.
وقال بيان صحفي صادر عن رئاسة الأركان إن فرق التحقيق المختصة باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة المتبعة.
بيان صحفي
صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش
تنعى رئاسة الأركان العامة للجيش استشهاد اثنين وإصابة آخرين من منتسبي القوة البرية، وذلك أثناء تنفيذ تمرين رماية ليلية بالذخيرة الحية، مساء اليوم.
وقد باشرت فرق التحقيق المختصة مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات… pic.twitter.com/vlqZll7vyV
— KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) February 19, 2025
المصدر : الصحافة الكويتية + مواقع إلكترونية