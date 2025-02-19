قسد تؤكد أهمية الحوار مع دمشق بعد أنباء عن قرار الاندماج بالجيش

أكدت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أنها عقدت الاثنين اجتماعها الدوري التنسيقي مع كل من الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، وجناحها السياسي، مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، الذي شددت به على أهمية الحوار مع الحكومة بدمشق، بعد أنباء عن قرارها دمج قواتها بالجيش السوري وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

وأفادت قسد -في خبر نشرته على صفحتها بموقع إكس أمس الثلاثاء- بأن الاجتماع أكد حرصه على إنجاح الحوار مع دمشق وضرورة إيجاد حل للجزئيات والقضايا التي يتم النقاش عليها مثل دمج المؤسسات العسكرية والإدارية وعودة المهجرين قسرا إلى مدنهم، وحل جميع الأمور الخلافية الأخرى عبر الحوار والتوصل إلى آلية تنفيذ مناسبة.

وذكرت قسد أنه تقرر بالاجتماع البدء بعقد سلسلة من اللقاءات المحلية في جميع مدن شمال وشرق سوريا، وكذلك مع ممثلي ونخب كافة فئات المجتمع، بهدف تحقيق المشاركة الفعالة والشاملة لجميع المكونات في العملية السياسية.

كما شددت على الوصول إلى ما سماها "عملية وقف إطلاق النار كضرورة لا بد منها للتقدم في الحوار"، داعيا الإدارة الجديدة في دمشق إلى تحمل مسؤولياتها بما يخص ذلك، وفق وصف البيان.

استعدادات جديدة

وأتى تصريح قسد بعد تصريحات أدلى بها القيادي في قسد عبسي الطه، المعروف بلقب أبو عمر الإدلبي، قال فيها إن الاجتماع أفضى إلى "اتفاق على دمج المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة لقسد والإدارة الذاتية ضمن هيكلية الجيش السوري".

إعلان

وأضاف -عبر منصة إكس- أن الاجتماع أفضى أيضا إلى انسحاب المقاتلين الأجانب من منطقة شمال وشرق سوريا كخطوة لتعزيز السيادة الوطنية والاستقرار، وهي خطوة طالبت بها الإدارة السورية الجديدة.

كما أشار إلى أن الاجتماع أكد أهمية وحدة الأراضي السورية، وهنأ الرئيس السوري أحمد الشرع على تولي منصبه ووجه له دعوة لزيارة شمال وشرق سوريا.

ولم ترد أنباء عما إذا ناقش الاجتماع ملف النفط السوري وإدارته، إذ لا تزال هذه النقطة خلافية بالمفاوضات في ظل مطالبة قسد سابقا بحصة من عائدات حقول وآبار النفط، وفق مصادر تحدثت للجزيرة نت.

ملخص اجتماع مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عُقد اجتماع يوم أمس بين الأطراف المعنية، حيث تم التوصل إلى مجموعة من الاتفاقات الهامة لتعزيز التعاون والاستقرار في سوريا. فيما يلي أبرز النقاط المتفق عليها: 1. **دمج… pic.twitter.com/tFLgs88qmD — ابو عمر الإدلبي (@abo_omar_idleb) February 18, 2025

تهنئة من مظلوم

وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي هنأ الشرع بتولي الرئاسة، كاشفا عن طلبات الحكومة السورية من قسد، وذلك في مقابلة مع وكالة "نورث برس".

وقال للوكالة إن "الجهود لتحضير أرضية مناسبة للتفاوض مع الحكومة السورية في دمشق لا تزال مستمرة"، مضيفا أن النقاط التي ما زالت قيد النقاش هي طلب الإدارة الجديدة إخراج المقاتلين غير السوريين من صفوف قسد، وتسليم ملف سجناء تنظيم الدولة الإسلامية لها.

وأشار إلى أن قسد منفتحة على الحل الوطني الذي يجمع عليه جميع السوريين، كما أنها تعمل على زيارة دمشق لمناقشة خطة عمل واضحة لتطبيق ما يُناقش بالمفاوضات.

لا تعليق من دمشق

بالمقابل، لم تعلق الإدارة السورية الجديدة على بيان قسد أو الأنباء عن استعدادها للاندماج بالجيش السوري وانسحاب المقاتلين الأجانب.

إعلان

لكن الرئيس السوري أكد في تصريحات إعلامية سابقة أن المفاوضات مستمرة مع قسد لضمان وحدة الأراضي السورية، مشيرا إلى أن الإفصاح عن تفاصيل المباحثات ليس في مصلحتها.

كما زار الشرع مدينة عفرين السبت والتقى وفدا من المجلس الوطني الكردي في سوريا، وتطرق خلال الاجتماع إلى أوضاع الأكراد في سوريا، مؤكدا أن الدستور الجديد سيضمن العدل والمساواة لجميع أفراد الشعب السوري، وواعدا بإنهاء ما سماها "حالة الفصائلية".