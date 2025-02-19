قتلوا 500 شخص.. مغردون يطلبون القصاص العادل من مرتكبي مجزرة التضامن

أثار تقرير "الغارديان" الصادر عام 2022 حالة من الصدمة بعدما كشف عن الوحشية التي تم بها تنفيذ مجزرة التضامن في دمشق، حيث تم قتل المدنيين العزل بدم بارد.

وظهرت مقاطع مسربة للضحايا وهم معصوبو الأعين ومربوطو الأيدي، يُرغمون على الركض في طريق يؤدي إلى حفرة واسعة مليئة بالجثث، ليُقتلوا بعد إطلاق وابل من الرصاص عليهم قبل سقوطهم فوق الجثث.

#منذر_الجزائري واحد من مجرميّ الفار بشار الذي قتل أكثر من 500 شخص في #مجزرة_التضامن ،لتتحقّق العدالة ما هو العقاب الذي يستحق أن يناله هذا السفاح؟ — Mohanad Saker مهند صقر (@mouhanadsaker) February 17, 2025

عادت الحادثة إلى الواجهة بعد نشر الناشطين مقطع فيديو يظهر اعتقال الأمن السوري أحد منفذي المجزرة في حي التضامن بدمشق.

وكثرت التساؤلات عن إنسانية منفذي المجزرة مع انتشار مقاطع فيديو تظهر اعترافاتهم بقتل العديد من الأشخاص، مما أثار الرأي العام.

فقد طالب المغردون بالعدالة والقصاص من منفذي المجزرة، مذكرين بالآيات القرآنية التي تدعو إلى معاقبة المجرمين، وطالبوا السلطات بعدم التساهل مع من ارتكبوا هذه الجريمة البشعة.

ووصف أحد الناشطين الجاني بأنه "يتمشى في أطلالها وكأنه يستعيد إنجازاته: هنا دفنا مئة شخص، هناك تحت البناء ربما مئة أخرى، وأذكر بئرا احتوت مئة غيرهم.. لكننا لم نقتل نساءً، فقط عسكريين ومدنيين".

من منا لايذكر #مجزرة_التضامن من قبل شبيحة وعصابات الأسد السادية والإجرامية.إلقاء عشرات الرجال بحفرة معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي ويطلق عليهم النار ثم إشعال النار فيهم ودفنهم بمقابر جماعية.اليوم يلقى القبض على عدد من مرتكبي المجزرة.لارحمة مع هؤلاء بل القصاص pic.twitter.com/AJUAfmsFSJ — Maya rahhal (@mayarahhal83) February 17, 2025

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وتحدث الناشط مهند اليسع عن تجربة عائلته القريبة من الحي، حيث "تم توقيف والده وأخيه أكثر من مرة، وفي كل مرة كانوا يسجدون ويتضرعون إلى الله ليحميهم من الشر وألا يكون مصيرهم في حفر الموت حيث يختلط العظم البشري بالإسمنت".

في تلك الفترة كان أهلي يعيشون في #حي_التضامن ب #دمشق على بعد دقائق من مكان المجزرة مشياً على الأقدام وتم توقيف والدي وأخي أكثر من مرة وفي كل مرة كنا نسجد ونتضرع إلى الله أن يكفيهم الشر وأن لا يكون مصيرهم في حفر الموت حيث يختلط العظم البشري بالإسمنت لكن الله سلم ونجاهم منها!… pic.twitter.com/64s2GPpuap — مهند اليسع | Muhannad Alyasaa (@mhnd047) February 17, 2025

استذكر المغردون أيضًا أحد عناصر النظام السوري السابقين، وهو أمجد يوسف الذي ظهر في تقرير "الغارديان" متحدثا عن دوافعه وراء المجزرة دون أن يعبر عن شعوره بالندم.

وعلق الصحفي موسى العمر قائلا "أمجد يوسف حنجيبك حتى لو فررت إلى زحل". وتساءل أحد المغردين حول "إذا ما كان هؤلاء من البشر" بعد انتشار مقطع يظهر فيه أحدهم وهو يعترف بتورطه في قتل نحو 500 شخص.

تمشى في أطلال المجزرة من حوله، كأنه يستعيد إنجازاته: هنا دفنا مئة شخص، هناك تحت البناء ربما مئة أخرى، وأذكر بئراً احتوى مئة غيرهم… لكننا لم نقتل نساءً، فقط عسكريين ومدنيين. بدا كأنه لم يفهم لماذا اعتقلوه، فقد عاش كما لو أن شيئاً لم يكن.#مجزرة_التضامن pic.twitter.com/8wxd9jHnXY — مروان عدوان (@MarwanAdwan85) February 17, 2025

وعن مصير المنفذين، أعاد المغردون نشر صورة لأحدهم واقفا على مسرح الجريمة مُعلقا عليها بالآية الكريمة: "وأسرّوا الندامةَ لمّا رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون".

#سوريا

من خفايا #مجزرة_التضامن ان الجناة كانوا يقتلون المدنيين في حفر بين المباني ،ثم يقوموا بتفخيخ المباني لأجل طمس معالم جريمتهم الوحشية .

(فيديو) يوثق لحظة التفجير ويظهر فيه هذا الكائن .

من خلال التحقيق سيتبين انه هو نفسه السفاح #منذر_الجزائري ام احد شركاءه الاخرين . pic.twitter.com/OWXEZ3oOxT — ‏‏‏المركز السوري لإستقصاء الجرائم (@C_S_E_C) February 18, 2025

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وطالب آخرون بالقصاص، كما أعاد المغردون نشر مشهد إلقاء القبض على أحد منفذي المجزرة من منزله وسط صيحات تطالب بإطلاق سراحه لعدم ارتكابه أي ذنب.

وعلق أحد المغردين قائلا "زوجة أو والدة أحد مجرمي مجزرة التضامن تسأل الأمن عند إلقاء القبض عليه: شو عامل (ماذا فعل)؟!.. والله مو عامل (لم يفعل) شي! بكل بساطة، بس شارك بمجزرة راح ضحيتها 500 إنسان".