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قتلوا 500 شخص.. مغردون يطلبون القصاص العادل من مرتكبي مجزرة التضامن

الأمن السوري يلقي القبض على أحد مرتكبي مجزرة حي التضامن
الأمن السوري يلقي القبض على أحد مرتكبي مجزرة حي التضامن (مواقع التواصل الاجتماعي)
علاء الغربي
19/2/2025-|آخر تحديث: 19/2/202501:07 م (توقيت مكة)

أثار تقرير "الغارديان" الصادر عام 2022 حالة من الصدمة بعدما كشف عن الوحشية التي تم بها تنفيذ مجزرة التضامن في دمشق، حيث تم قتل المدنيين العزل بدم بارد.

وظهرت مقاطع مسربة للضحايا وهم معصوبو الأعين ومربوطو الأيدي، يُرغمون على الركض في طريق يؤدي إلى حفرة واسعة مليئة بالجثث، ليُقتلوا بعد إطلاق وابل من الرصاص عليهم قبل سقوطهم فوق الجثث.

عادت الحادثة إلى الواجهة بعد نشر الناشطين مقطع فيديو يظهر اعتقال الأمن السوري أحد منفذي المجزرة في حي التضامن بدمشق.

وكثرت التساؤلات عن إنسانية منفذي المجزرة مع انتشار مقاطع فيديو تظهر اعترافاتهم بقتل العديد من الأشخاص، مما أثار الرأي العام.

فقد طالب المغردون بالعدالة والقصاص من منفذي المجزرة، مذكرين بالآيات القرآنية التي تدعو إلى معاقبة المجرمين، وطالبوا السلطات بعدم التساهل مع من ارتكبوا هذه الجريمة البشعة.

ووصف أحد الناشطين الجاني بأنه "يتمشى في أطلالها وكأنه يستعيد إنجازاته: هنا دفنا مئة شخص، هناك تحت البناء ربما مئة أخرى، وأذكر بئرا احتوت مئة غيرهم.. لكننا لم نقتل نساءً، فقط عسكريين ومدنيين".

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وتحدث الناشط مهند اليسع عن تجربة عائلته القريبة من الحي، حيث "تم توقيف والده وأخيه أكثر من مرة، وفي كل مرة كانوا يسجدون ويتضرعون إلى الله ليحميهم من الشر وألا يكون مصيرهم في حفر الموت حيث يختلط العظم البشري بالإسمنت".

استذكر المغردون أيضًا أحد عناصر النظام السوري السابقين، وهو أمجد يوسف الذي ظهر في تقرير "الغارديان" متحدثا عن دوافعه وراء المجزرة دون أن يعبر عن شعوره بالندم.

وعلق الصحفي موسى العمر قائلا "أمجد يوسف حنجيبك حتى لو فررت إلى زحل". وتساءل أحد المغردين حول "إذا ما كان هؤلاء من البشر" بعد انتشار مقطع يظهر فيه أحدهم وهو يعترف بتورطه في قتل نحو 500 شخص.

وعن مصير المنفذين، أعاد المغردون نشر صورة لأحدهم واقفا على مسرح الجريمة مُعلقا عليها بالآية الكريمة: "وأسرّوا الندامةَ لمّا رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون".

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وطالب آخرون بالقصاص، كما أعاد المغردون نشر مشهد إلقاء القبض على أحد منفذي المجزرة من منزله وسط صيحات تطالب بإطلاق سراحه لعدم ارتكابه أي ذنب.

وعلق أحد المغردين قائلا "زوجة أو والدة أحد مجرمي مجزرة التضامن تسأل الأمن عند إلقاء القبض عليه: شو عامل (ماذا فعل)؟!.. والله مو عامل (لم يفعل) شي! بكل بساطة، بس شارك بمجزرة راح ضحيتها 500 إنسان".

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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