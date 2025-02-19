فيديو يظهر تنكيل الاحتلال بالدكتور حسام أبو صفية

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو لمدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية من داخل المعتقل، حيث يظهر مكبل اليدين والقدمين ويبدو عليه الإرهاق والتعب.

وفي 28 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن جيش الاحتلال اعتقل أبو صفية من داخل هذا المستشفى الواقع بمحافظة الشمال.

وقد حوّل جيش الاحتلال الإسرائيلي الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان للاعتقال بناء على قانون "المقاتل غير الشرعي" بدلا من المحاكمة العادية، بناء على قرار أصدره ما يسمى بقائد المنطقة الجنوبية.

ترجمة قدس| الاحتلال ينشر مشهدًا يظهر فيه الطبيب حسام أبو صفية مكبلًا في سجون الاحتلال pic.twitter.com/0k5sjL8kMk — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 19, 2025

واعتبر مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان، أن تحويل أبو صفية إلى "مقاتل غير شرعي" إجراء تعسفي وخطير وغير قانوني وانتقامي، وهو في الوقت نفسه يثبت فشل النيابة العامة في إثبات ادعاءاتها وما تنسبه للمعتقل من اتهامات.

وأكد أن اتباع هذه الأساليب مع المدنيين، لا سيما الأطباء، من تعذيب أفضى في مرات سابقة للوفاة وسوء معاملة، ورغم عدم وجود أي أدلة لاتهام أبو صفية بأي مخالفة، فإن النيابة العامة اختارت حرمانه من أبسط حقوقه في المحاكمة العادلة بتحويله إلى رهينة.

إعلان

وأعرب المركز عن استنكاره الشديد للإجراءات التعسفية التي يتعرض لها الدكتور أبو صفية وغيره من المعتقلين المحتجزين رهائن بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي".