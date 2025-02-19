ترامب: زيلينسكي دكتاتور حطم بلاده بدون داعٍ

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه دكتاتور بدون انتخابات، ومن الأفضل له أن يتحرك بسرعة وإلا فلن يتبقى له بلد.

وقال ترامب في تدوينة على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إن زيلينسكي أقنع واشنطن بإنفاق 350 مليار دولار للدخول في حرب لا يمكن كسبها، وكشف أن الرئيس الأوكراني اعترف بأن "نصف الأموال التي أرسلناها له مفقودة، ويرفض إجراء انتخابات، وتأييده منخفض".

وأضاف ترامب أنه لم يكن من الضروري أن تبدأ الحرب، لكنها حرب لن يتمكن زيلينسكي من تسويتها أبدا بدون واشنطن وترامب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتفاوض بنجاح مع روسيا على إنهاء الحرب "وهو أمر يعترف الجميع بأنه لا يمكن القيام به إلا من ترامب وإدارته".

وقال الرئيس الأميركي "أنا أحب أوكرانيا، لكن زيلينسكي قام بعمل فظيع، وبلده محطم، ومات الملايين دون داعٍ".

وكان زيلينسكي اتهم في وقت سابق اليوم الأربعاء نظيره الأميركي بـ"العيش في فضاء من المعلومات المضللة" خلقته روسيا، وذلك على خلفية تصاعد التوترات بين كييف وواشنطن.

وجاءت تصريحات زيلينسكي الحادة بعد يوم من تحميل ترامب كييف مسؤولية الحرب الروسية على أوكرانيا، وإشارته إلى أن زيلينسكي كان بإمكانه بالفعل إنهاء الحرب لو أراد ذلك.

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وألمح ترامب أيضا إلى أنه يجب إبعاد زيلينسكي عن السلطة، مرددا رواية الكرملين التي تسعى إلى تقويض شرعية الزعيم الأوكراني.

وقال زيلينسكي "إذا أراد أحد استبدالي الآن فلن ينجح في هذا الأمر"، مشيرا إلى تمتعه بنسب تأييد تتجاوز 50% في استطلاعات الرأي.

وتأتي هذه التصريحات عقب تقارير تفيد بأن روسيا والولايات المتحدة ناقشتا إمكانية إجراء انتخابات في أوكرانيا خلال محادثات رفيعة المستوى في الرياض أمس الثلاثاء.

وفي 3 فبراير/شباط الجاري قال الرئيس الأميركي إن المساعدات العسكرية وغيرها مما قدمته بلاده لأوكرانيا وصلت إلى مبالغ "ضخمة"، وإن إدارته تريد في المقابل معادن نادرة من كييف.

كما شدد ترامب على ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن استمرار الدعم الأميركي لكييف يجب أن يكون له مقابل.