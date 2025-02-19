أمير دولة قطر يصل إلى طهران

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة يرافقه فيها رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووفد رسمي.

والتقى أمير قطر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وكبارَ المسؤولين الإيرانيين لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية وسبل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وذكرت الوكالة أن "الزيارة تحظى باهتمام بالغ في ظل الظروف والتطورات الراهنة بالمنطقة، وما تتطلبه من تكثيف المشاورات بأعلى المستويات، وتنسيق الرؤى والمواقف تجاه مختلف التحديات".

بالمقابل، اعتبر سفير إيران بالدوحة علي صالح آبادي أن اللقاءات المخطط انعقادُها بين كبار المسؤولين الإيرانيين والقطريين خلال زيارة أمير قطر طهران "منصة لتعميق التعاون في إطار وجهات النظر السياسية المشتركة بشأن المشاركة في الحل السلمي للأزمات الإقليمية بالدبلوماسية الفعالة والبناءة"، وفق ما قاله لقنا.

يذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري طهران والتقى الرئيس الإيراني وناقشا آخر التطورات بالقضية الفلسطينية ولبنان.

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وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زار بزشكيان الدوحة حيث التقى أمير قطر في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.