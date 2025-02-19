زيادة الرحلات بين بغداد وبيروت ونفاد الحجوزات قبل تشييع جثمان نصر الله

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأربعاء، عن زيادة عدد الرحلات إلى بيروت ابتداء من 21 من الشهر الحالي، في حين نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر في قطاع النقل العراقي أن الرحلات الجوية بين بغداد وبيروت تكاد تكون محجوزة بالكامل هذا الأسبوع.

وقالت وزارة النقل إن ذلك يأتي مع زيادة عدد الرحلات اليومية إلى العاصمة اللبنانية قبل أيام من تشييع جثمان الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، يوم الأحد القادم.

ومن بين شركات الطيران التي تؤمن رحلات بين بغداد وبيروت، شركتا الخطوط الجوية العراقية وطيران الشرق الأوسط اللتان زادتا عدد رحلاتهما هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل العراقي ميثم الصافي لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "استجابة لإقبال العراقيين، ستتم مضاعفة رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى بيروت من رحلة يوميا إلى رحلتين" اعتبارا من 20 فبراير/شباط، مشيرا إلى "زيادة في الزخم" مع اقتراب موعد التشييع.

وأشار مصدر في الخطوط الجوية العراقية إلى أن "جميع مقاعد طائراتها المتوجهة من بغداد إلى بيروت محجوزة".

من جهته، قال مصدر في طيران الشرق الأوسط إن الشركة زادت كذلك عدد رحلاتها إلى بيروت بين 21 و25 فبراير/شباط.

إعلان

وقد دعا حزب الله مناصريه إلى "مشاركة واسعة" في المراسم التي يتوقع أن يحضرها مشاركون من عشرات الدول، ولا سيما من ممثلي ومناصري فصائل مسلحة تشكّل جزءا من "محور المقاومة" الذي يضم حزب الله.

ورجّح مسؤول عراقي أن يحضر مسؤولون بينهم نواب المراسم في بيروت بصفتهم الشخصية.

وفي مطلع الشهر الجاري قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إن سلفه حسن نصر الله سيوارى الثرى في 23 فبراير/شباط بعد نحو 5 أشهر من مقتله في هجوم جوي إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف قاسم إنه في الوقت نفسه، سيتم تشييع هاشم صفي الدين بصفته أمينا عاما سابقا لحزب الله، والذي اغتالته إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في غارة استهدفت أيضا الضاحية الجنوبية. وتردد اسم هاشم صفي الدين المولود عام 1964 كخليفة محتمل لنصر الله.