ترامب يؤكد أهمية ماسك بالحكومة ويمنعه من المشاركة بقرارات الفضاء

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء على أهمية الدور الذي يؤديه الملياردير إيلون ماسك بالحكومة، لكنه منعه من اتخاذ قرارات تتعلق بالفضاء تجنبا لتضارب المصالح.

وقال ترامب للصحفيين إنه لن يسمح لماسك بالمشاركة في أي قرارات متعلقة بالفضاء تصدرها الحكومة الأميركية، وذلك عندما سئُل عن احتمال وجود تضارب مصالح في ما يتعلق بمساعي ماسك لتقليص إنفاق الحكومة.

ووصف الرئيس الأميركي ماسك "بالوطني"، قائلا "إيلون بنظري وطني، ولذلك يمكنكم اعتباره موظفا. يمكنكم اعتباره مستشارا، يمنكم أن تسموه ما تريدون، ولكنه وطني".

وذكر البيت الأبيض في وقت سابق أن ماسك سيعفي نفسه من أي تضارب بين مصالح أعماله التجارية المتنوعة ومجهوداته في خفض تكاليف الحكومة الاتحادية من خلال وزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها.

وأوضح البيت الأبيض يوم الاثنين أن دور ماسك في إدارة ترامب هو "موظف في البيت الأبيض ومستشار كبير للرئيس"، وأنه ليس موظفا في وزارة الكفاءة الحكومية. كذلك قال البيت الأبيض إن ماسك لا يملك سلطة اتخاذ القرار.

وجود مهم

وفي مقابلة مع فوكس نيوز، قال ترامب إن "وجود شخص ذكي مثل ماسك للعمل معي في إدارة شؤون البلاد هو أمر مهم جدا".

إعلان

وكشف الرئيس الأميركي أن الأوامر التنفيذية تُمرر إلى ماسك وفريقه لضمان العمل على تنفيذها، لكنه لفت إلى أن وسائل الإعلام تسعى لزرع الانقسام بينهما، إذ كانت مجلة تايم الأميركية صوّرت في غلافها ماسك جالسا على المكتب البيضاوي بإشارة إلى تأثيره على ترامب.

وعن عمله بالتدقيق في وزارة الكفاءة الحكومية، أفاد ترامب بأنه يعتقد أن ماسك سيكشف عن تريليون دولار من الأموال المُساء استخدامها.

بدوره، قال ماسك لفوكس نيوز إن ترامب يتعرض لما وصفه "بالهجوم غير العادل" من وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن ثمة "وسائل إعلام سيئة مثل وكالة أسوشيتد برس وخدمة البث العمومي الأميركي وسي بي إس".

وأضاف "هناك بيروقراطية فدرالية ضخمة غير منتخبة تعارض بشدة الرئيس والحكومة".

يذكر أن وزارة الكفاءة الحكومية شرعت في التدقيق في عمل الوكالات الاتحادية منذ أن بدأ ترامب ولايته الرئاسية الثانية في الشهر الماضي، ومنح ماسك مسؤولية القضاء على هدر الإنفاق في إطار إصلاح حكومي غير مسبوق يشمل فصلا جماعيا لآلاف الموظفين.