ترامب: قد ألتقي بوتين قبل نهاية الشهر

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قد يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن المحادثات التي أجريت الثلاثاء بين وفدي البلدين في العاصمة السعودية الرياض كانت "جيدة جدا".

وفي تصريحاته من منتجعه الخاص "مارالاغو" بولاية فلوريدا، الثلاثاء، جدد ترامب التأكيد على مساعيه لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، محذرا من أن هذا النزاع قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.

وبدأت في العاصمة السعودية اجتماعات بين مسؤولين أميركيين وروس للتباحث بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، ولمناقشة قضايا ثنائية من بينها إصلاح العلاقات بين البلدين وتخفيف العقوبات الاقتصادية.

وقال ترامب إنه صار أكثر ثقة بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بعد محادثات الرياض.

وقبل أسبوع، أجرى الرئيس الأميركي اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي، وقال إنه اتفق معه على الرغبة في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ترامب ينتقد زيلينسكي

وفي تصريحاته التي أدلى بها الثلاثاء، انتقد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محملا إياه مسؤولية استمرار الحرب.

وقال الرئيس الأميركي إن زيلينسكي "رئيس غير كفء مطلقا، وتصدر عنه أقوال سخيفة"، وأضاف أن "قيادته سمحت باستمرار الحرب".

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كما انتقد ترامب تعامل الإدارة الأميركية السابقة مع الحرب في أوكرانيا، وقال إن سلفه الرئيس جو بايدن كان "سيئا ومثيرا للشفقة" في سلوكه تجاه هذه القضية.

من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إنه لا ينبغي أن يشعر الأوروبيون بالاستبعاد عقب المحادثات الروسية الأميركية في السعودية.

وأضافت أن حل الأزمة الأوكرانية يقتضي التحدث مع طرفي الصراع، مشددة على ضرورة تبني جميع الأطراف لجهود الإدارة الأميركية.