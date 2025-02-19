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بلومبيرغ: توقعات بقبول الهند ممثلا لطالبان

FILE - Taliban flags fly at the airport in Kabul, Afghanistan, Sept. 9, 2021. Two years on from the Taliban takeover of Afghanistan, the United States has begun easing rules that could allow commercial airlines to fly over the country in routes that cuts time and burned fuel for East-West travel. But those flights shortening routes for India and Southeast Asia raise questions never answered during the Taliban's previous rule from the 1990s to the months after the Sept. 11, 2001, attacks. (AP Photo/Bernat Armangue, File)
علم أفغانستان مرفوعا في مطار كابل (أسوشيتد برس)
19/2/2025

نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر توقعات بقبول الهند ممثلا لطالبان لتحسين العلاقات مع كابل ومواجهة نفوذ الصين بأفغانستان.

وأفادت الوكالة -استنادا إلى المصدر ذاته- بأن المسؤول الأول المحتمل لتولي سفارة أفغانستان في الهند هو نجيب شاهين نجل السفير الأفغاني في الدوحة.

كما ذكرت المصادر أن المسؤول الثاني المحتمل لتولي سفارة أفغانستان في الهند هو شوكت أحمدزاي الموظف بوزارة الخارجية الأفغانية.

وقطعت الهند علاقتها مع أفغانستان وأغلقت سفارتها في كابل عقب تولي طالبان السلطة في البلاد عام 2021.

المصدر : بلومبيرغ

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