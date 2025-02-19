بلومبيرغ: توقعات بقبول الهند ممثلا لطالبان

نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر توقعات بقبول الهند ممثلا لطالبان لتحسين العلاقات مع كابل ومواجهة نفوذ الصين بأفغانستان.

وأفادت الوكالة -استنادا إلى المصدر ذاته- بأن المسؤول الأول المحتمل لتولي سفارة أفغانستان في الهند هو نجيب شاهين نجل السفير الأفغاني في الدوحة.

كما ذكرت المصادر أن المسؤول الثاني المحتمل لتولي سفارة أفغانستان في الهند هو شوكت أحمدزاي الموظف بوزارة الخارجية الأفغانية.

وقطعت الهند علاقتها مع أفغانستان وأغلقت سفارتها في كابل عقب تولي طالبان السلطة في البلاد عام 2021.