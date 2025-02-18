14 قتيلا جراء فيضانات في ولايات أميركية

لقي 14 شخصا مصرعهم في أحدث موجة من الطقس القاسي تضرب الولايات المتحدة الأميركية، بينهم 12 شخصا في ولاية كنتاكي لقوا حتفهم عندما ارتفع منسوب المياه في الخلجان جراء الأمطار الغزيرة وغمر مياه الأمطار للطرق.

وانخفضت درجة الحرارة إلى 60 درجة تحت الصفر في بعض المناطق، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الإثنين من عاصفة شتوية تحمل هواء قطبيا من شأنه أن يتسبب في "صقيع غير مسبوق".

كما صدرت تحذيرات من البرد القارس في 11 ولاية أميركية تمتد من الحدود الكندية إلى أوكلاهوما ووسط تكساس، حيث من المتوقع أن تجلب الجبهة القطبية درجات حرارة باردة قياسية ورياح باردة بحلول منتصف الأسبوع.

وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير مساء الاثنين إن عدد القتلى في ولاية كنتاكي التي ضربتها الفيضانات ارتفع إلى 12 شخصا، وأدى ذلك إلى إعلان حالة الطوارئ في الولاية.

وفي مؤتمر صحفي أكد حاكم ولاية كنتاكي، آندي بيشير، أن أكثر من ألف شخص تم إنقاذهم من الفيضانات، مرجحا ارتفاع عدد الضحايا في الأيام المقبلة.

بدوره، ذكر حاكم ولاية فرجينيا الغربية باتريك موريسي في بيان، أن ولايته شهدت أيضا سقوط قتيل واحد على الأقل بسبب الطقس، محذرا من أنه "لا يزال هناك العديد من الأشخاص في عداد المفقودين" بسبب الفيضانات.

وفي ولاية جورجيا (في الجنوب) توفي شخص واحد على الأقل في مدينة أتلانتا. وقال مسؤول الإطفاء سكوت باول لوسائل إعلام محلية إن القتيل سقط من جراء وقوع شجرة "كبيرة للغاية" على منزله في وقت مبكر من صباح الأحد.

وفي نشرتها التحذيرية يوم الإثنين، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أنه "من المتوقع أن تستمر كتلة الهواء القطبية الباردة القاسية في التأثير على شمال وسط الولايات المتحدة بينما تمتد أيضا إلى الجنوب والشرق على مدى الأيام القليلة المقبلة".

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وأعيد التيار الكهربائي أمس الإثنين إلى آلاف المنازل، لكن أكثر من 50 ألف منزل ما زالت دون كهرباء في ولايات فيرجينيا الغربية وبنسلفانيا وميريلاند، وفقا لموقع مراقبة الطاقة "باور آوتدج دوت يو إس".