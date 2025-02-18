وفدان روسي وأميركي بالرياض ومحادثات مرتقبة اليوم بشأن أوكرانيا

تحتضن العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء مباحثات رفيعة المستوى بين مسؤولين أميركيين وروس لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقد وصل يوم أمس إلى الرياض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وأجرى مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما التقى في الرياض مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وذلك قبيل المحادثات المرتقبة بين مسؤولين أميركيين وروس اليوم الثلاثاء في الرياض.

كذلك وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الرياض في إطار الاستعداد لترتيب المحادثات بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا.

وكان لافروف قد قال في تصريحات سبقت وصوله إلى الرياض إن روسيا لا ترى مكانا للأوروبيين في المفاوضات بشأن أوكرانيا إذا كان الهدف هو تجميد الصراع.

وقالت قناة روسيا اليوم إن الوفد الروسي بقيادة وزير الخارجية سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، لبدء محادثات ثنائية مع وفد أميركي.

ونقلت عن أوشاكوف قوله إن "الأمر الرئيسي هو البدء في تطبيع حقيقي للعلاقات بيننا وبين واشنطن. يوجد أشخاص جادّون هناك، وقد جئنا أيضا بنهج جاد".

ووفق المصدر ذاته، أشار أوشاكوف إلى أن "الوفد الروسي وصل إلى السعودية حصريا لإجراء اتصالات ثنائية مع نظرائه الأميركيين، ولن تكون هناك أي مفاوضات ثلاثية" مع ممثلين عن أوكرانيا.

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والخميس، أعلن ترامب أن مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا "سيعقدون اجتماعًا في السعودية الأسبوع المقبل (الجاري)"، دون الكشف عن أي تفاصيل حول ذلك، لكنه شدد على ضرورة انتهاء الحرب في أقرب وقت.

مواقف أوكرانية وأوروبية

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لم يُبلَغ بالمباحثات الروسية الأميركية في الرياض بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأضاف أن أي مفاوضات من دون مشاركة أوكرانيا تعدّ دون جدوى ولا يمكن الاعتراف بنتائجها.

وفي غضون ذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه تحدث إلى الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقب قمة أوروبية مصغرة عُقدت في باريس.

وعبّر ماكرون عن تطلعه إلى ما سماه "سلاما راسخا ودائما" في أوكرانيا، داعيا روسيا إلى وقف ما وصفه "بعدوانها"، كما أشار الرئيس الفرنسي إلى ضرورة منح الأوكرانيين ضمانات أمنية قوية وموثوقة.

وفي ختام القمة الأوروبية المصغرة التي عُقدت في باريس، عبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن استعداد بلاده لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا كان هناك اتفاق سلام دائم.

بدورها، قالت رئيسة وزراء الدانمارك إن روسيا تهدد كل دول أوروبا وليس أوكرانيا فقط.

قوة ردع أوروبية

وفي السياق، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر مطلعة قولها إن لدى أوروبا مقترحا لنشر قوة ردع من نحو 30 ألف جندي في أوكرانيا، دون أن يتمركزوا على خط المواجهة.

وأوضحت المصادر أن تلك القوات يمكن دعمها بقوات أخرى خارج أوكرانيا عند الضرورة. وكشفت الصحيفة أن لدى فرنسا خططا عسكرية أكثر تقدما من غيرها من الدول الأوروبية إذ يمكنها إرسال نحو 10 آلاف جندي.

وبحسب المصادر، فإن المسؤولين الأوروبيين قلقون من رد الفعل الروسي لدى نشر قوات أوروبية في أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلّي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعدّه كييف "تدخلا" في شؤونها.