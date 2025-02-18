نيران الاحتلال وحرائق المستوطنين تحاصر الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدات ومناطق في الضفة الغربية، وترافق ذلك مع اعتداءات لمستوطنين شملت حرق مركبات واستهداف منازل للفلسطينيين.

وذكرت مصادر للجزيرة أن مستوطنين اعتدوا على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم في قرية بيتللو غربي مدينة رام الله.

كذلك أحرق مستوطنون مركبات لفلسطينيين في قرية سوسيا بمسافر يطا جنوبي الخليل، وقالت مصادر فلسطينية إن المعتدين تسللوا من مستوطنة مجاورة إلى القرية فجر اليوم وأضرموا النار في المركبة مما أدى إلى احتراقها بالكامل.

مستوطنون يعتدون على أراضي وممتلكات الأهالي في قرية بيتللو غرب رام الله#الجزيرة pic.twitter.com/xFTqrz8bei — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 18, 2025

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة فتى فلسطيني بجروح إثر اقتحام قوات الاحتلال بلدة ميثلون جنوبي جنين وإطلاق قذيفة حارقة على أحد المنازل.

وأكد الهلال الأحمر أن قوات إسرائيلية اعتدت أمس بالضرب على طاقم إسعاف تابع لها في مخيم جنين. وأشارت إلى أن الطاقم تحرك بعد التنسيق مع الصليب الأحمر، لنقل حالة مرضية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى ضياء الدين سباعنة (15 عاما) متأثرا بشظايا أصيب بها في الرأس قبل أسبوعين أثناء وجوده في محل والده، خلال قصف مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة قباطية جنوبي جنين.

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في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال قرية قصرة بجنوب مدينة نابلس، وأفادت مصادر محلية للجزيرة بأن آليات عسكرية جابت شوارع البلدة وأطلقت قنابل الصوت والغاز نحو شبان تصدوا لجيش الاحتلال.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن جنود الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا على شاب بالضرب المبرح خلال اقتحامهم قرية بيتا، مما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض.

سلفيت وطولكرم

من جانب آخر، كشفت مصادر فلسطينية عن قيام قوات الاحتلال بهدم منزل في بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت بشمال الضفة.

وأعلنت محافظة طولكرم أن الاحتلال الإسرائيلي يهدد بهدم 16 منزلا في مخيم طولكرم المحاصر منذ 26 يوما، وأكدت أن عدد النازحين من مخيمي نور شمس وطولكرم يقدر بين 15 و16 ألف نازح.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال يناير/كانون الثاني الماضي نحو 76 عملية هدم طالت 126 منشأة، بينها 74 منزلا مأهولا و4 غير مأهولة، و29 منشأة زراعية.

وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج" من دون تراخيص يُعد الحصول عليها "شبه مستحيل"، وفق فلسطينيين.

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995 أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل نحو 61% من مساحة الضفة.

ومنذ بدء الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 917 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.