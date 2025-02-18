لافروف: موسكو وواشنطن اتفقتا على تعيين سفيرين بأقرب وقت

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده اتفقت مع الولايات المتحدة الأميركية على تبادل تعيين سفيرين لديهما في أقرب وقت، وإزالة المشكلات المتعلقة بعمل البعثات الدبلوماسية.

وقال لافروف -في مؤتمر صحفي من العاصمة السعودية الرياض عقب انتهاء محادثات ثنائية مع الوفد الأميركي- إن موسكو وواشنطن اتفقتا على تعيين سفيرين لديهما في أقرب وقت ممكن، وإزالة المشكلات المتعلقة بعمل البعثات الدبلوماسية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، عاد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف إلى بلاده بعد انتهاء مهامه، حسب وزارة الخارجية الروسية، من دون تعيين سفير جديد، بينما واصلت السفيرة الأميركية لين تريسي عملها في موسكو.

عقبة بايدن

وأفاد لافروف بأن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن "وضع عقبات" أمام عمل البعثات الدبلوماسية الروسية، مؤكدا أنهم توصلوا إلى اتفاق مع الجانب الأميركي بشأن إزالة هذه العقبات.

وأوضح أن اجتماع الرياض كان معنيا بوضع الأسس للقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب وتحديد ما يتطلب تحقيقه.

وأشار لافروف إلى أن موسكو تلمس "جدية" من واشنطن في "تحقيق تقدّم" بالعلاقات مع روسيا.

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وأكد لافروف ضرورة تحرك كل دولة وفقا لمصالحها الوطنية، مشيرا إلى أن "المصالح الوطنية لروسيا والولايات المتحدة ربما لا تتطابق دائما، لكن من المهم حل الخلافات وعدم تأجيج النزاعات العسكرية".

وأردف "عندما تتوافق وجهات النظر، يجب تعزيز المبادرات وتنفيذ المشاريع التي تحقق مصالح مشتركة في مجالات الجغرافيا السياسية والاقتصاد".