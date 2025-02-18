الاحتلال يواصل حصار مخيم نور شمس ويخلف دمارا كبيرا في مناطق بالضفة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصار مخيم نور شمس، شرقي مدينة طولكرم، بالضفة الغربية، وتقوم بإجلاء سكان منه، وسط دمار كبير في المنطقة.

وحصلت الجزيرة على صور خاصة تظهر حجم الدمار الذي خلفه الاحتلال داخل مخيم نور شمس، مع دخول العملية العسكرية يومها الـ23 في مدينة طولكرم ومخيماتها.

ولا تزال الآليات العسكرية تجوب شوارع مدينة طولكرم، وتعرقل حركة المواطنين، وتفرض إغلاقا واسعا في المنطقة.

كما بدأت جرافات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تدمير واسعة وهدم لما يزيد عن 14 بناية سكنية داخل مخيم طولكرم، بهدف شق طريق داخل المخيم.

ودفعت قوات الاحتلال بعدد من الجرافات العسكرية إلى حارة البلاونة، شرقي المخيم، لتبدأ بعملية هدم وصفت بأنها الأكبر في المخيم.

في السياق ذاته، أطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز على المواطنين في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس في مواجهات إثر اقتحام البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ميثلون، جنوب شرق جنين، حيث أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فتى فلسطيني بجروح خطرة، جراء إطلاق قوات الاحتلال قذيفة حارقة على أحد المنازل في البلدة، ما تسبب ببتر الأطراف العلوية للفتى المصاب.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من المنزل المستهدف قبل انسحابها.

إعلان

اعتداء مستوطنين

وأحرق مستوطنون مركبة فلسطينية في قرية "سوسيا" بمسافر يطا جنوب الخليل جنوبي الضفة.

وقالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين من مستوطنة "سوسيا" تسللوا إلى القرية فجر اليوم، وأضرموا النار في المركبة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

على صعيد متصل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا يؤوي أربع عائلات فلسطينية في منطقة "جبل المكبر"، شرقي مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال أصحاب المنزل إن قوات الاحتلال فاجأتهم بقرار الهدم، بعد تلقيهم بلاغا من بلدية الاحتلال في وقت سابق يمنحهم مهلة زمنية لإخلاء المنزل، حيث قامت القوات بجرف المنزل، ولم تسمح لهم بأخذ مقتنياته، ما أسفر عن تشريد أكثر من عشرين شخصا بينم أطفال.

من جهة أخرى، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان، إن جرائم الهدم والتهجير التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم ومخيمها، ومخيم نور شمس، لن تثني الشعب الفلسطيني عن المقاومة.

وأضاف البيان أن تصعيد المقاومة ومواجهة الاحتلال واستنزافه تمثل السبيل الوحيد لكبح جرائمه وتغوله في حق الشعب الفلسطيني.

ومنذ بدء الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 917 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.