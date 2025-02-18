لافروف في اجتماع الرياض: نعمل مع أميركا لاستعادة تعاوننا بشكل كامل

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة باتت "تفهم بشكل أفضل" موقف موسكو بعد محادثات رفيعة المستوى بين القوتين النوويتين في السعودية، في حين قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن العلاقات بين البلدين يمكن أن تزدهر بعد تسوية الملف الأوكراني.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف -الذي شارك في المحادثات- في مؤتمر صحفي بالعاصمة السعودية الرياض "أعتقد أن المحادثة كانت مفيدة للغاية. لم نستمع فقط، بل أنصتنا لبعضنا بعضا، ولدي سبب للاعتقاد أن الجانب الأميركي فهم موقفنا بشكل أفضل".

كما أوضح لافروف أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على تأسيس عملية لتسوية الصراع في أوكرانيا وإزالة العقبات أمام البعثات الدبلوماسية.

وأضاف أن المحادثات التي أجراها الجانبان كانت مفيدة، إذ استمع الوفدان الروسي والأميركي لبعضهما بعضا واتفقا على تهيئة الظروف لاستعادة التعاون بشكل كامل بين البلدين.

وتابع "سنعمل على تهيئة الظروف لعقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب".

خطوة أولى

بدوره، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن العلاقات بين واشنطن وموسكو يمكن أن تزدهر إذا انتهت الحرب في أوكرانيا.

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وقال روبيو للصحفيين إن "هناك فرصا استثنائية للشراكة" مع روسيا، مضيفا أن "المفتاح لفتح تلك الفرص هو إنهاء هذا الصراع" في أوكرانيا المستمر منذ فبراير/شباط 2022.

من جهته، قال رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي كيريل دميترييف لرويترز بعد انتهاء المحادثات الروسية الأميركية إن التواصل بدأ بين الوفدين، لكن من السابق لأوانه الحديث عن حلول وسط.

وقال دميترييف "أعتقد أن من السابق لأوانه الحديث عن حلول وسط.. يمكننا القول إن الجانبين بدأ كل منهما التواصل مع الآخر، وبدأ كل منهما الاستماع إلى الآخر، وبدأ الحوار بينهما".

بدوره، قال يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسياسة الخارجية اليوم الثلاثاء، إن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة في السعودية انتهت بعدما استمرت 4 ساعات ونصف الساعة، وكانت ناجحة.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن أوشاكوف القول إن الجانبين ناقشا شروط لقاء بين بوتين وترامب.

وذكر أوشاكوف أنه من غير المرجح عقد لقاء بين بوتين وترامب الأسبوع المقبل، وأضاف أنه لم يتم تحديد موعد محدد للاجتماع حتى الآن.