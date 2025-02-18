أخبار|روسيا

عاجل| لافروف: اتفقنا مع الجانب الأميركي على تهيئة الظروف لاستعادة تعاوننا بالكامل

18/2/2025-|آخر تحديث: 18/2/202505:12 م (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة + الجزيرة + وكالات

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