قطر: ملتزمون بجهود إطلاق مفاوضات المرحلة الثانية لاتفاق غزة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن قطر ملتزمة بدعم جهود البدء في التفاوض بشأن اتفاق غزة، وتأمل أن يفضي إلى المرحلة الثانية.

وقال الأنصاري، في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء، إن مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن بشكل رسمي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية "سنطبق بنود المرحلة الأولى لننتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، وأشار إلى أنه ليس هناك خيار آخر غير المفاوضات، والجهد التفاوضي ما زال جاريا.

وأكد أن دولة قطر وجميع الأشقاء يرفضون أي تهجير أو تسوية من دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه.

وقال الأنصاري "نحن منخرطون في مجموعة العمل العربية بشأن غزة والاتصالات مستمرة".

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، ويتكون من 3 مراحل، مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض خلال المرحلة الأولى لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة وصولا إلى إنهاء حرب الإبادة.

وبدعم أميركي، شنت إسرائيل بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، حرب إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.