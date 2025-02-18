الجيش اللبناني يدخل بلدات بالجنوب وإسرائيل تتوعد

قال مراسل الجزيرة إن وحدات من الجيش اللبناني دخلت إلى بلدات في جنوب البلاد بالتزامن مع انتهاء مهلة الانسحاب التي حددها اتفاق وقف إطلاق النار، واستثنت إسرائيل 5 مواقع من خطة الانسحاب وتوعد جيشها بالتعامل مع أي انتهاك للاتفاق من لبنان.

وأوضح مراسلنا أن الجيش اللبناني دخل إلى محيبيب وميس الجبل وبليدا وحولا ومركبا في القطاعين الأوسط والشرقي من جنوب لبنان.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أكدت أن الجيش الإسرائيلي انسحب من جنوب لبنان باستثناء 5 مواقع، تبدأ من القطاع الغربي من الحدود وصولا إلى القطاع الشرقي.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أنشأت موقعا عسكريا في جبل بلاط في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

ورصدت كاميرا الجزيرة انتقال دبابة وآليات إسرائيلية إلى الموقع الذي يشكل إحدى النقاط الخمس التي ترفض إسرائيل الانسحاب منها.

ونقلت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية عن مصادر عسكرية إن الجيش الإسرائيلي سيتدخل في الأماكن التي لا يوجد فيها الجيش اللبناني وسيتعامل مع أي انتهاك.

وقال المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية إن إسرائيل ملتزمة باتفاق وقف اطلاق النار في لبنان، وأضاف أنه يجب تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، وأن على الدولة اللبنانية تحمل مسؤولياتها لمنع وجود قوات حزب الله وراء نهر الليطاني.

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توغل في كفرشوبا

من جانب آخر، قال مراسل الجزيرة إن قوات إسرائيلية توغلت اليوم مجددا في بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان، وجاء ذلك بعد يوم من تنفيذ عملية تفخيخ في البلدة التي انسحب منها قبل نحو 3 أسابيع.

وأفاد مصدر أمني لبناني للجزيرة بأن دبابات إسرائيلية ترافقها جرافة، دخلت أمس البلدة وفي محيطها الغربي وقامت بعمليات تمشيط لعدد من المنازل. وبالتزامن مع التوغل قصفت مسيرة إسرائيلية محيط مدرسة كفرشوبا مجددا بعد تدميرها في غارة إسرائيلية سابقة.

ولا يزال نحو 100 ألف لبناني من إجمالي أكثر من مليون فرّوا من منازلهم، في عداد النازحين، وفق الأمم المتحدة.

ودعت بلديات عدّة، بينها بلدية ميس الجبل، الأهالي إلى التريّث في العودة لبلداتهم بانتظار انتشار الجيش اللبناني في أحيائها وعمل الأجهزة المختصة على فتح الطرقات، لتوفير دخول "آمن".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أنهى وقف لإطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

ومنذ سريانه، ارتكبت إسرائيل 925 خرقا للاتفاق في لبنان، أسفرت عن 74 قتيلا و265 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

وأسفر عدوان إسرائيل على لبنان عن 4104 قتلى، و16 ألفا و890 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة لنزوح نحو مليون و400 ألف شخص.