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عاجل | القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر: الجيش سيتدخل بالأماكن التي لا يوجد فيها الجيش اللبناني وسيتعامل مع أي انتهاك

18/2/2025-|آخر تحديث: 18/2/202508:00 ص (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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