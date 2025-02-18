ظهور أحمد حسون "مفتي البراميل" في حلب يثير غضب السوريين

عاد أحمد بدر الدين حسون أو كما يطلق عليه الشعب السوري "مفتي البراميل" إلى واجهة التفاعلات على منصات التواصل مجددا بعد ظهوره في حلب، وهذا أثار حالة من الغضب والجدل بين السوريين.

فقد تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في سوريا صورا ومقاطع تُظهر حسون المفتي السابق للنظام المخلوع والداعم الكبير له، وهو يتجول في حلب بشكل علني، وهذا أثار استياء وغضب الكثيرين.

وتساءل العديد من السوريين كيف يمكن لشخص كان يُفتي لنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بقتل الشعب بالقنابل والصواريخ والبراميل المتفجرة أن يكون حرا طليقا.

كما تداول رواد العالم الافتراضي مقاطع قديمة لحسون كان يحرض فيها على قتل الثوار الذين خرجوا ضد بشار الأسد عام 2011.

لتنطلق دعوات عبر وسائل التواصل تطالب بمحاسبته، وطالب مواطنون بتقديمه للعدالة ومحاسبته على ما وصفوه بمشاركته ودعمه "لجرائم الحرب" التي ارتكبها النظام المخلوع ضد السوريين.

وتحدث مدونون عن وجوب محاكمة حسون محاكمة عادلة وعلنية، مؤكدين أن دماء الشهداء لا تذهب سدى.

باسم الشعب السوري و باسم دماء مئات الآلاف من الشهداء ضحايا القصف والاجرام الأسدي والبراميل المتفجرة ..

نطالب الحكومة السورية بمحاكمة ومحاسبة مفتى البراميل الذي كان يوظف الدين لخدمة أقذر عصابة إجرامية عرفتها البشرية المجرم احمد بدر الدين حسون الذي يتجول في مدينة حلب ولازال يقيم… pic.twitter.com/7Tea1T9cbN — Abdulkareem Laila (@aboferasalhalab) February 17, 2025

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وقال العديد منهم: "باسم الشعب السوري، وباسم دماء مئات الآلاف من الشهداء، نطالب الحكومة السورية بمحاكمة ومحاسبة مفتي البراميل الذي كان يوظف الدين لخدمة أسوأ عصابة إجرامية عرفتها البشرية، المجرم أحمد بدر الدين حسون، الذي يتجول في مدينة حلب ولا يزال يقيم في منزله في حي الفرقان. تطبيقا لمبدأ العدالة الانتقالية وتحقيقا للسلم الأهلي في سوريا الجديدة".

وأشار آخرون إلى أن الشعب السوري من حقه المطالبة بمحاسبة أحمد حسون، مؤكدين أنه لا فرق بينه وبين بشار الأسد إلا في المظهر".

أحمد بدر الدين حسون مفتي نظام البراميل. صراحة هذا المفتي أجرم بحق الشعب السوري واختار ان يكون مفتي المجرم بشار حافظ الاسد. لا تقولوا لي لم يستطع ان يهرب او ان ينشق لانو هو اختار المجرمين وترك البراميل للسوريين. pic.twitter.com/Ip9zayWMhI — مُحنّك سياسي (@Mohanaksyasi) February 17, 2025

وأضاف بعضهم أن النظام السوري لم يكن ليستمر لولا دعم الطبقة الدينية والاقتصادية من مشايخ وتجار وصناعيين.

وقال مدون: "لولا الغطاء الذي منحوه لحافظ الأسد ومن بعده بشار الأسد، والمشيخة الدينية، وسلطة المال ممثلة بالتجار والصناعيين، لما كانت استمرارية النظام في السلطة ممكنة. أحمد بدر الدين حسون خرج عن وظيفته الدينية وارتدى ثوب السياسة، وعليه أن يتحمل ثمن خياراته".

الثورة طائفية … 🙂

تجمع مئات من أهالي وناشطي الثورة الأحرار في حلب أمام منزل المفتي السابق، المجرم (أحمد بدر الدين حسون) وهتفوا مطالبين بمحاسبته على التحريض والدفاع عن جرائم نظام الأسد المخلوع.. ومحاسبة من يسكت عنه ويساعده على الإفلات من العقاب. — عمر إدلبي Omar edlbi (@OmarEdlbi) February 17, 2025

وقال ناشطون إنه يجب محاكمة من وصفوه "بالمجرم عاجلا بتهمة دعم جرائم النظام وتأييده للقتل والتهجير واتهامنا بما لا يرضي الله ولا الإنسانية".

غياب دور القضاء والاعتقال وفقا لمذكرات توقيف دفع الشعب لهذه الأفعال العشوائية.. من حق تلبية مطالب الشعب ومحاسبة كل من اوغل بدم الشعب السوري.. ولكن دعوا الامور تسير وفق القانون والأصول القانونية. لا تنسوا أنا سورية اليوم تحت عدسة المجهر الدولي ولا داعي لأية أخطاء فردية. — Dr.Abdullah (@meknas_y66269) February 17, 2025

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وحمّل بعض السوريين الحكومة الانتقالية المسؤولية في إثارة غضب الناس بسبب ظهور من وصفوهم بفلول النظام السوري السابق من دون محاسبة أو توضيح من الجهات الرسمية.

في حين سخر آخرون مما وصفوها "بتكويعة" حسون حيث ظهر في أحد المقاطع وهو يرد على شخص في المقطع خاطبه بوصف "مفتي نظام البراميل"، ليرد حسون أنه لا يسمح بذلك وهو "ليس مفتي البراميل وإنما الدكتور أحمد حسون وقد سجن سابقا 3 مرات"، من دون أن يوضح سبب سجنه وهو من أشد المؤيدين للنظام المخلوع.