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تعليق المساعدات الأميركية يشل مشاريع حيوية بالسنغال

Senegal's Prime Minister and Pastef party leader Ousmane Sonko (C) addresses a speech flanked by security as he takes part in a caravan as part of an electoral campaign for early elections following the dissolution of the National Assembly in Dakar on November 12, 2024. - Senegalese Prime Minister Ousmane Sonko urged his supporters to remain calm on November 12, 2024, after calling on them to take revenge for the violence he claimed had been committed against his activists by opponents, who denounced it as a call to murder six days ahead of parliamentary elections due to elect a new parliament on November 17, 2024 after Senegal's President dissolved the opposition-dominated chamber in September. (Photo by SEYLLOU / AFP)
رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو خلال خطاب جماهيري أثناء السباق الانتخابي نهاية العام الماضي (الفرنسية)
18/2/2025

قال رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو إن بعض المشاريع التنموية في بلاده ستتأثر بسبب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق المساعدات لمدة 90 يوما.

وأضاف سونكو أن مشروع كهربة المدن الريفية الذي تموله الولايات المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أميركي سيتوقف عن العمل.

ودعا سونكو إلى العمل والإنتاج حتى تتحق السيادة الاقتصادية بدلا من انتظار المانحين.

Images outside of the Senegalese hospital where 11 newborns died in a fire Tivaouane, Senegal
من المتوقع أن يتأثر القطاع الصحي بوقف المساعدات الأميركية (الفرنسية)

ومن شأن وقف المساعدات أن يؤثر على عدد من المشاريع الاجتماعية في المناطق الريفية التي تعاني من الفقر المدقع وتعتمد على المساعدات الخارجية للمنظمات الدولية.

وحسب مجلة جون أفريك، فإن المنح التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للسنغال بلغت في عام 2023 ما مجموعه 106.4 مليار فرنك أفريقي (170.3 مليون دولار).

ويقول عليون جاي منسق برنامج " إطعام المستقبل" المدعوم من الولايات المتحدة إن عملهم سيتأثر جراء توقف مساعدات وكالة التنمية الأميركية، إذ كانت تستفيد منه 5 آلاف امرأة في سن الإنجاب، و1500 طفل دون عمر 15 عاما، وذلك في مقاطعات ماتم وبودور وكانيل في شمال السنغال.

ويرى مراقبون من المجتمع المدني أن توقف المساعدات الأميركية ستتأثر به الكثير من القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والتغذية وقضايا الديمقراطية والحرية.

تصميم خاص خريطة السنغال
خريطة السنغال (الجزيرة)

ومن شأن وقف المساعدات الأميركية أن يؤثر كذلك على الأمن والاستقرار في إقليم كازماس الذي عاش سنوات من التمرد، إذ تعمل فيه الكثير من المبادرات الهادفة للتنمية بدعم من الحكومة الأميركية.

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ويعيش 40%‎ من سكان السنغال في المناطق الريفية التي يبلغ معدل الفقر فيها نسبة 57%‎.

وفي الغالب يعيش سكان الريف على المساعدات التي تقدمها الحكومة والمنظمات الدولية، بسبب انعدام فرص العمل والتوظيف.

المصدر : الصحافة الأجنبية

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