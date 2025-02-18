تعليق المساعدات الأميركية يشل مشاريع حيوية بالسنغال

قال رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو إن بعض المشاريع التنموية في بلاده ستتأثر بسبب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق المساعدات لمدة 90 يوما.

وأضاف سونكو أن مشروع كهربة المدن الريفية الذي تموله الولايات المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أميركي سيتوقف عن العمل.

ودعا سونكو إلى العمل والإنتاج حتى تتحق السيادة الاقتصادية بدلا من انتظار المانحين.

ومن شأن وقف المساعدات أن يؤثر على عدد من المشاريع الاجتماعية في المناطق الريفية التي تعاني من الفقر المدقع وتعتمد على المساعدات الخارجية للمنظمات الدولية.

وحسب مجلة جون أفريك، فإن المنح التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للسنغال بلغت في عام 2023 ما مجموعه 106.4 مليار فرنك أفريقي (170.3 مليون دولار).

ويقول عليون جاي منسق برنامج " إطعام المستقبل" المدعوم من الولايات المتحدة إن عملهم سيتأثر جراء توقف مساعدات وكالة التنمية الأميركية، إذ كانت تستفيد منه 5 آلاف امرأة في سن الإنجاب، و1500 طفل دون عمر 15 عاما، وذلك في مقاطعات ماتم وبودور وكانيل في شمال السنغال.

ويرى مراقبون من المجتمع المدني أن توقف المساعدات الأميركية ستتأثر به الكثير من القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والتغذية وقضايا الديمقراطية والحرية.

ومن شأن وقف المساعدات الأميركية أن يؤثر كذلك على الأمن والاستقرار في إقليم كازماس الذي عاش سنوات من التمرد، إذ تعمل فيه الكثير من المبادرات الهادفة للتنمية بدعم من الحكومة الأميركية.

إعلان

ويعيش 40%‎ من سكان السنغال في المناطق الريفية التي يبلغ معدل الفقر فيها نسبة 57%‎.

وفي الغالب يعيش سكان الريف على المساعدات التي تقدمها الحكومة والمنظمات الدولية، بسبب انعدام فرص العمل والتوظيف.