بينهم نائل البرغوثي.. أسرى فلسطينيون يبلغون ذويهم بقرار الإفراج عنهم

أبلغ أسرى فلسطينيون بسجون إسرائيل ذويهم بقرار الإفراج عنهم يومي الخميس والسبت المقبلين، وذلك ضمن الدفعتين السابعة والثامنة من صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

ومن بين هؤلاء عدد من محرري صفقة "وفاء الأحرار" الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي، الذي أمضى 45 عاما في سجون إسرائيل، وهي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

وقالت إيمان نافع، زوجة البرغوثي، إن "عددا من محرري صفقة وفاء الأحرار اتصلوا بعائلاتهم وأبلغوها بقرار الإفراج عنهم، بعضهم الخميس، وبعضهم السبت". وأضافت أن زوجها نائل اتصل بها وأخبرها "بالإفراج عنه وإبعاده إلى خارج فلسطين" من دون أن يحدد اليوم على وجه التحديد.

وتابعت أن "نائل ظل حتى يوم أمس (الاثنين) رافضا للإبعاد، لكنه عاد ووافق على إبعاده من دون أن تتحدد بعد وجهته النهائية".

ووفق مصادر في نادي الأسير الفلسطيني، فإن اتصالات الأسرى بذويهم لإبلاغهم بقرار الإفراج تتم من مكاتب المخابرات الإسرائيلية.

وخلال صفقة "وفاء الأحرار" التي تمت في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2011، أفرجت تل أبيب عن 1027 أسيرا فلسطينيا، مقابل إطلاق حركة حماس سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي كان محتجزًا في غزة منذ 25 يونيو/حزيران 2006.

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لكن في عام 2014، أعادت إسرائيل، عبر عمليات دهم بالضفة الغربية بما فيها القدس، اعتقال 48 أسيرا فلسطينيا ممن أُفرج عنهم ضمن هذه الصفقة، إضافة إلى 4 أسرى آخرين بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويُعد نائل البرغوثي (67 عاما) من بلدة كوبر شمال غرب رام الله أحد أبرز الأسرى المعاد اعتقالهم والمنتظر الإفراج عنهم، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.

ووفق معطيات هيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، فإن الأسير البرغوثي اعتُقل لأول مرة عام 1978، وأمضى 45 عاما في سجون الاحتلال، وهي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن رئيس حركة حماس في غزة ورئيس وفدها المفاوض خليل الحية أن الحركة ستفرج، السبت المقبل، عن بقية الأسرى الإسرائيليين الأحياء المتفق على إطلاق سراحهم ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وعددهم 6.

وأضاف أن الحركة قررت كذلك تسليم إسرائيل 4 من جثث أسراها الخميس المقبل، كما سيتم استكمال تسليم باقي الجثامين المتفق عليهم ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق في الأسبوع السادس (الأسبوع المقبل).

ووفق البيانات المعلنة من الفصائل في غزة، سيبلغ عدد هذه الجثامين 4، لتكون حماس بعد تسليمهم نفذت كامل بنود المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بتسليم إسرائيل 33 أسيرا منهم 25 أسيرا حيا و8 جثامين.

في المقابل أفرجت إسرائيل حتى الآن عن 1135 فلسطينيا، بينهم عشرات من أسرى المؤبدات، في حين يتوقع أن تفرج هذا الأسبوع والأسبوع المقبل عن 602 أسير فلسطيني ليبلغ إجمالي الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق 1737 أسيرا.

ويوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المقسم إلى 3 مراحل، كل منها تستمر 42 يوما، مع شرط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.