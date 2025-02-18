الكرملين: بوتين جاد بشأن التفاوض على إنهاء حرب أوكرانيا

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاد بشأن التفاوض على تسوية لإنهاء الحرب في أوكرانيا مع بدء محادثات رفيعة المستوى في السعودية، وإن روسيا تفضل تحقيق كل أهدافها سلميا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين: "يكرر الرئيس بوتين من البداية استعداده لإجراء محادثات سلام".

وأضاف: "الأمر الأساسي بالنسبة لنا هو تحقيق أهدافنا. وبالطبع، نفضل الوسائل السلمية لتحقيقها".

وذكر بيسكوف أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد لعقد اجتماع بين بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن محادثات الرياض قد توفر مزيدا من الإيضاح بشأن هذا الأمر.

وأضاف أن من المستحيل تقييم المحادثات لأنها بدأت للتو.

وردا على سؤال عما إذا كان بوتين مستعد للتفاوض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحديدا، قال بيسكوف إن بوتين قال مرارا إنه مستعد.

غير أن بيسكوف أضاف أن من الضروري أيضا في سياق أي اتفاق أن نضع في الاعتبار تحدي الشرعية المحتمل الذي يواجه زيلينسكي، في إشارة إلى بقاء الرئيس الأوكراني في السلطة رغم انتهاء مدة رئاسته بسبب خضوع البلاد للأحكام العرفية.

وقال بيسكوف إن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي هو حق سيادي لها إذا أرادت ذلك لكن موسكو لها موقف مختلف عندما يتعلق الأمر بالانضمام إلى تحالفات عسكرية.