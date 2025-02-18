الاحتلال يطلق نيرانه تجاه فلسطينيين في غزة

قال الجيش الإسرائيلي -اليوم الثلاثاء- إنه أطلق النار باتجاه عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة، بزعم اقترابهم من قواته، في حين أفادت مصادر بإصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في بلدة بيت حانون شمالي القطاع.

وأوضح جيش الاحتلال -في بيان نشره بحسابه على منصة إكس- أنه أطلق النار اليوم باتجاه عدد ممن سماهم "المشتبه بهم الذين اقتربوا من قواتنا العاملة في مناطق مختلفة من قطاع غزة وشكلوا تهديدا لها".

وزعم جيش الاحتلال أن قواته رصدت فلسطينيا في جنوب قطاع غزة يتحرك بالقرب منها فأطلقت النار لإبعاده، في حين أطلقت مسيّرة إسرائيلية النار "لإبعاد" مركبة فلسطينية، بدعوى أنها كانت تتحرك شمالا من وسط القطاع من دون المرور عبر مسار التفتيش، خلافا للمخطط المتفق عليه، وفق مزاعمه.

وأمس الاثنين، استُشهد فلسطينيان متأثرَين بجروح أصيبا بها في قصف وإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي قبل أيام في مدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني متأثرا بجروح حرجة أصيب بها في غارة من مسيّرة إسرائيلية الأربعاء الماضي في منطقة الشوكة شرقي رفح، وأدت حينها إلى استشهاد فلسطيني آخر.

وسبق أن أقر جيش الاحتلال الأسابيع الماضية بإطلاقه النار في عدة مناطق في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق، مدعيا أن ذلك "بهدف إبعاد مشتبه بهم كانوا يتقدمون نحو قوات إسرائيلية".

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ورغم خروقاته المتكررة، يزعم جيش الاحتلال التزامه الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة الموقع مع المقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى استعداده لأي سيناريو في القطاع.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين المقاومة في غزة وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، التي خلّفت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 158 ألف شهيد وجريح.