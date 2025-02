الأردن يترقب "الجلمود" و5 دول عربية تواجه طقسا غير مستقر

تشهد عدة دول عربية أحوالا جوية غير مستقرة هذا الأسبوع وسط تحذيرات رسمية تدعو إلى توخي الحيطة والحذر، في حين يستعد الأردن لموجة قطبية شديدة البرودة أُطلق عليها اسم الجلمود نظرا لقوتها وتأثيرها المتوقع هذا الأسبوع.

السعودية: انخفاض ملموس بالحرارة

في السعودية، أفادت قناة الإخبارية الرسمية بأن عدة مناطق في المملكة، بينها جازان وعسير والباحة (جنوب غرب) ومكة والمدينة (غرب) وحائل (شمال غرب)، تشهد، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متوسطة.

وأضافت القناة أن الحالة المطرية ستستمر في معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل، لافتة إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني دعت المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر.

ونقلت القناة عن محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، قوله إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا ملموسا ابتداء من الأحد المقبل، حيث من المتوقع أن تسجل العاصمة الرياض انخفاض درجتين مئويتين.

قطر: أمطار ورياح قوية

وأعلنت هيئة أرصاد قطر عبر حسابها في منصة إكس، اليوم الثلاثاء، عن "رصد رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة تتجاوز 20 عقدة في المناطق الجنوبية"، داعيةً إلى الحذر.

