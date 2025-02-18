الأردن يترقب "الجلمود" و5 دول عربية تواجه طقسا غير مستقر

تشهد عدة دول عربية أحوالا جوية غير مستقرة هذا الأسبوع وسط تحذيرات رسمية تدعو إلى توخي الحيطة والحذر، في حين يستعد الأردن لموجة قطبية شديدة البرودة أُطلق عليها اسم الجلمود نظرا لقوتها وتأثيرها المتوقع هذا الأسبوع.

السعودية: انخفاض ملموس بالحرارة

في السعودية، أفادت قناة الإخبارية الرسمية بأن عدة مناطق في المملكة، بينها جازان وعسير والباحة (جنوب غرب) ومكة والمدينة (غرب) وحائل (شمال غرب)، تشهد، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متوسطة.

وأضافت القناة أن الحالة المطرية ستستمر في معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل، لافتة إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني دعت المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر.

ونقلت القناة عن محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، قوله إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا ملموسا ابتداء من الأحد المقبل، حيث من المتوقع أن تسجل العاصمة الرياض انخفاض درجتين مئويتين.

قطر: أمطار ورياح قوية

وأعلنت هيئة أرصاد قطر عبر حسابها في منصة إكس، اليوم الثلاثاء، عن "رصد رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة تتجاوز 20 عقدة في المناطق الجنوبية"، داعيةً إلى الحذر.

❗️رصد رياح شمالية غربية من نشطة إلى قوية السرعة تتجاوز 20 عقدة على المناطق الجنوبية، يرجى الحذر

#قطر ❗️ Observation fresh to Strong northwesterly wind exceeding 20 kt in southern areas. Please be careful#Qatar — أرصاد قطر (@qatarweather) February 18, 2025

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كما أشارت إلى استمرار هطول الأمطار على مناطق متفرقة من دولة قطر، بما فيها العاصمة الدوحة.

البحرين: رياح قوية

وفي البحرين أصدرت إدارة الأرصاد الجوية، مساء الثلاثاء، تحذيرا للمواطنين من رياح قوية السرعة تستمر حتى صباح الأربعاء، وفق منشور عبر حسابها على إكس.

عُمان: ضباب وانخفاض الرؤية

وفي سلطنة عُمان، أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية، تنبيها عبر منصة إكس يشير إلى وجود فرصة لتشكل الضباب والسحب المنخفضة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية أحيانا في محافظات ظفار (جنوب) والوسطى (وسط) وجنوب الشرقية (شرق)، إضافة إلى أجزاء من سواحل بحر عُمان (شمال) خلال ساعات الليل المتأخرة من يوم الثلاثاء وصباح الأربعاء.

مصر: ارتفاع مؤقت بالحرارة

على النقيض، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عبر صفحتها على فيسبوك، عن ارتفاع في درجات الحرارة، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى اليوم بمنطقة القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية، بينما تبلغ في منطقة جنوب الصعيد (جنوب) 27 درجة مئوية.

لكن الهيئة حذرت من الانخداع بهذا الارتفاع، حيث من المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة مجددا على معظم مناطق البلاد بدءا من يوم الجمعة المقبل.

هيئة الأرصاد الجوية: موجة باردة على أغلب الأنحاء ابتداء من الجمعة تنخفض درجات الحرارة خلالها نحو 4 درجات مصحوبة بنشاط للرياح يزيد الإحساس بالبرودة pic.twitter.com/rZJ1grsiK7 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 18, 2025

الأردن: موجة قطبية مرتقبة

وفي الأردن، كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، اليوم الثلاثاء، عن تأثر المملكة بموجة قطبية شديدة البرودة أُطلق عليها اسم "الجلمود"، وذلك اعتبارًا من نهاية الأسبوع الحالي، وفق وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

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وأوضح آل خطاب أن تسمية الموجة بهذا الاسم تعود إلى طبيعة هذه الموجة، شديدة البرودة والقاسية.

مدير إدارة #الأرصاد_الجوية يعلن عن تأثر المملكة بموجة قطبية شديدة البرودة أطلقت عليها الأرصاد اسم "#الجلمود" وجاء اختيار إدارة الأرصاد الجوية لهذا الاسم لوصف الموجة القطبية يعكس طبيعتها الشديدة البرودة والقاسية، حيث تُشبه تأثيراتها الجلمود في صلابته وتأثيره القوي على البيئة… pic.twitter.com/dcVS4IWhV5 — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) February 18, 2025

وأشار إلى أن الموجة ستؤثر على الأردن وشرق البحر الأبيض المتوسط مع نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل، حيث ستشهد البلاد انخفاضا حادا في درجات الحرارة وأجواءً شديدة البرودة، خاصة خلال ساعات الليل.

وأضاف أن الموجة ستجلب معها كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة قادمة من القطب الشمالي، مما يؤدي إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة، تتركز على الشريط الغربي للمملكة، مع نشاط ملحوظ للرياح، خاصة في المناطق المفتوحة، مما قد يتسبب في إثارة الغبار في المناطق الصحراوية.

وأكد آل خطاب أن إدارة الأرصاد الجوية تتابع تطورات الحالة الجوية من كثب، داعيا المواطنين إلى متابعة التحديثات الدورية واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خصوصا في المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار والثلوج والرياح القوية.