مصادر إسرائيلية: إنقاذ جنديين إسرائيليين من الاعتقال بأمستردام

ذكرت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب أنقذت جنديين إسرائيليين من الاعتقال في العاصمة الهولندية أمستردام، وذلك بعد سعي منظمات حقوقية لإصدار مذكرات لاعتقالهما.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الجنديين كانا يقضيان عطلة في أمستردام، لكنهما اضطرا إلى مغادرة المكان بصفة عاجلة، بناء على مخاوف أمنية بسبب ملاحقة منظمة حقوقية سعت لملاحقتهما بتهمة المشاركة في جرائم حرب في قطاع غزة.

ووفق ما ذكرته القناة الـ12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، سافر الجنديان إلى هولندا بإذن رسمي لقضاء إجازتهما، وفور وصولهما لأمستردام قاما بنشر صور وتحديد مواقعهما عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت القناة أن ما قام به الجنديان الإسرائيليان مكّن منظمة حقوقية من تتبع نشاطهما الرقمي ومطابقة المعلومات لتحديد مكان وجودهما، في إطار حملة ملاحقة جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما دعا الجهات العسكرية الإسرائيلية إلى التعامل مع الأمر بسرعة.

تتبع جنود في الخدمة

وأشارت القناة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تتبع جنود إسرائيليين في الخدمة النظامية في أثناء سفرهم إلى الخارج، رغم أن الجيش يقوم بتوجيههم مسبقا حول إجراءات الأمن الشخصي والمعلوماتي قبل مغادرتهم البلاد.

إعلان

وعلق الجيش على الحادثة بالقول إنها "معروفة وتمت معالجتها عبر القنوات المعنية".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن مؤسسة "هند رجب" الحقوقية، ومقرها بلجيكا، قدمت حتى الآن أكثر من 30 شكوى ضد جنود إسرائيليين في ما لا يقل عن 8 دول.

وسبق أن ذكرت هيئة البث الإسرائيلية -نقلا عن مصادر أمنية- أن محاولات استهداف جنود الاحتلال قانونيا بالخارج آخذة في الارتفاع.

واستلهمت المؤسسة اسمها من هند رجب، الطفلة الفلسطينية التي كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها الجيش الإسرائيلي بقصف سيارة لجأت إليها مع 6 من أقاربها في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، يوم 29 يناير/كانون الثاني 2024.