إصابات بتحطم طائرة أميركية في مطار تورنتو

أصيب 8 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة أميركية تابعة لشركة دلتا بمطار تورنتو بيرسون الدولي، وفقا لسلطات المطار المحلية.

وأشار مطار بيرسون في المدينة الكندية عبر منصة إكس إلى "حادث أثناء هبوط طائرة تابعة لشركة دلتا بعد وصولها من مينيابوليس"، مضيفا "فرق الإغاثة تستجيب وتم العثور على جميع الركاب وأفراد الطاقم".

ولفتت قناة "سي بي سي" العامة إلى إصابة 8 أشخاص، جروح بعضهم بالغة، وعرضت مشاهد تظهر ركابا يقفزون من الطائرة بعد انقلابها.

وحتى اللحظة ليس واضحا ما الذي أدى إلى الحادث الخطير، لكن الرياح في تورنتو بعد ظهر أمس الاثنين كانت شديدة للغاية.

وتُظهر الصور من مكان الحادث الطائرة التي كانت تقل 80 راكبا، مقلوبة على مدرج المطار المغطى بالجليد.

ونشر جون نيلسون، الذي كان على متن الطائرة، لقطات صادمة للحظة التي خرج فيها من الطائرة، على فيسبوك.

وقال نيلسون، الذي كان متعبا، "لقد هبطنا للتو. طائرتنا تحطمت – هي مقلوبة". وأضاف: "معظم الناس سيكونون بخير".