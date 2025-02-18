أمير قطر يجري محادثات في الهند لتعزيز التعاون

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حول تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكر بيان للديوان الأميري القطري أن رئيس وزراء الهند تطلع إلى أن تسهم زيارة أمير قطر في "تعزيز العلاقات بين البلدين، وتدفعها إلى آفاق أوسع في كافة مجالات التعاون الثنائي الإستراتيجية المشتركة".

من جانبه، أشار الشيخ تميم بن حمد إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا أن الهند تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لدولة قطر.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، لا سيما في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والطاقة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وشهد أمير قطر ورئيس وزراء الهند تبادل اتفاقيتين بين حكومتي البلدين بشأن إقامة علاقات الشراكة الإستراتيجية الثنائية، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.