أخبار|السعودية

ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الأميركي

ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الأميركي (وكالة الأنباء السعودية)
روبيو (يسار) وصل إلى الرياض في إطار جولته بالشرق الأوسط (الصحافة السعودية)
17/2/2025

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين محادثات مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ضمن محادثات أجراها روبيو في الرياض مع مسؤولين سعوديين بشأن التطورات في المنطقة وجهود خفض التصعيد.

وتتوقع تقارير أن يتطرق اللقاء إلى قضايا، من بينها الوضع في قطاع غزة، ولا سيما بعد اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة دعا فيها إلى تهجير سكان القطاع إلى بلدان أخرى.

وقد وصل روبيو إلى العاصمة السعودية في إطار جولته في الشرق الأوسط، والتقى في الرياض مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وقبيل محادثات رفيعة المستوى بين مسؤولين أميركيين وروس لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا.

واستعرض الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وفق بيان للخارجية السعودية.

وهذه أول زيارة من وزير الخارجية الأميركي الجديد إلى السعودية منذ تسلمه منصبه في 21 يناير/كانون الثاني الماضي.

والأربعاء الماضي، أعلنت الخارجية الأميركية أن روبيو سيسافر إلى ألمانيا وإسرائيل والسعودية والإمارات في الفترة الممتدة بين 13 و18 فبراير/شباط الجاري للمشاركة في مباحثات دبلوماسية رفيعة المستوى.

إعلان
المصدر : الجزيرة + وكالات

إعلان