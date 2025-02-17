واشنطن تعلق على رفض زيلينسكي تسليمها "المعادن النادرة"

وصف مسؤول أميركي رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فكرة تسليم نصف موارد بلاده من المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة بأنه "قصر نظر".

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، انتقد مسؤول أميركي في البيت الأبيض، لم تكشف عن اسمه، تصريحات زيلينسكي الرافضة لمنح المعادن النادرة للشركات الأميركية.

وفي سياق متصل، أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز أن الولايات المتحدة تستحق "رد الجميل" على مليارات الدولارات التي قدمتها لأوكرانيا في الحرب مع روسيا.

وقال والتز في تصريحات لقناة فوكس نيوز الأميركية، أمس الأحد، إن الولايات المتحدة تحملت "عبء" الحرب الروسية الأوكرانية لسنوات، وإن دعمها لأوكرانيا بمليارات الدولارات يستحق دفع المقابل.

ولفت إلى أن قبول الرئيس الأوكراني اتفاقا ينص على نقل نصف موارد أوكرانيا من العناصر الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة سيكون خطوة "حكيمة للغاية".

وشدد على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يعيد النظر في جميع العوامل الديناميكية، وأنه "لا يوجد ضمان أفضل من العمل المشترك مع ترامب".

مناقشة التفاصيل

وحسب ما نشرته وسائل إعلام، بينها موقع صحيفة "بوليتيكو"، السبت، نقلا عن مسؤولين (لم تكشف عن اسميهما) مطلعين على المفاوضات، فإن زيلينسكي رفض توقيع الاتفاق الذي يهدف إلى نقل نصف موارد أوكرانيا من المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة.

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ونقل الموقع عن مسؤول أوكراني قوله "لم يتم توقيع الاتفاق بعد، وما زالت الأطراف تناقش التفاصيل. المحامون يدرسون البنود، إذ إن الولايات المتحدة صاغت طلبها للحصول على 50% من الثروات المعدنية الأوكرانية بطريقة معقدة للغاية".

وأشار المسؤول إلى أن الخطة الأميركية قد تتعارض مع القوانين الأوكرانية، وهو ما قد يجعل تنفيذها غير ممكن.

وفي الثالث من فبراير/ شباط الجاري، قال الرئيس الأميركي إن المساعدات العسكرية وغيرها مما قدمته بلاده لأوكرانيا وصلت إلى مبالغ "ضخمة"، وإن إدارته تريد في المقابل عناصر أرضية نادرة من كييف.

كما شدد ترامب على ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن استمرار الدعم الأميركي لكييف يجب أن يكون له مقابل.

من جهته، صرح الرئيس الأوكراني، في وقت سابق، بأن بلاده منفتحة على استقطاب الاستثمارات من الحلفاء في قطاع الموارد المعدنية.

تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا تحتوي على معادن نادرة تُستخدم في التقنيات الحديثة مثل التيتانيوم والزركونيوم.