نتنياهو: لا حماس ولا السلطة الفلسطينية ستحكم غزة بعد الحرب

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه تولي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بعد الحرب، وذلك في ضوء تقرير صحفي إسرائيلي تحدث عن استعداد الحركة لنقل إدارة القطاع إلى السلطة.

وقال نتنياهو في بيان اليوم الاثنين "كما تعهدت، في اليوم التالي للحرب في غزة، لن تكون هناك حماس ولا السلطة الفلسطينية".

وأضاف "أنا ملتزم بخطة الرئيس الأميركي (دونالد) ترامب لتحقيق غزة مختلفة".

وكان ترامب قد أعلن خلال استقباله نتنياهو في البيت الأبيض في الرابع من فبراير/شباط الجاري، أن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة لإعادة بنائه ضمن رؤيته لإحلال السلام التي تشمل تهجير الفلسطينيين من القطاع وتوطينهم في مصر والأردن ومنعهم من العودة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال عومر دوستري المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي في منشور على موقع إكس إن تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة "لن يحدث"، وذلك تعليقا على تقرير لصحيفة معاريف أشار إلى استعداد حركة حماس لنقل إدارة القطاع إلى السلطة.

وترفض الفصائل الفلسطينية أي بدائل غير وطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها تدخلا خارجيا في الشأن الفلسطيني.

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وفي الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي دعت حماس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بزعامة الرئيس محمود عباس إلى التجاوب مع جهود تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة قطاع غزة عبر آليات وطنية جامعة.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ بمرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع، وذلك بعد حرب إبادة ضد غزة على مدى 15 شهرا أدت إلى استشهاد وإصابة نحو 160 ألف شخص، جلهم أطفال ونساء، ودمار هائل لم يعرفه العالم منذ الحرب العالمية الثانية.