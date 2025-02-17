مسلح يطلق النار على إسرائيلييْن بأميركا معتقدا أنهما فلسطينيان

أفادت السلطات المحلية وتقارير إعلامية باعتقال رجل من ولاية فلوريدا الأميركية بعد إطلاقه النار أول أمس السبت على سيارة فيها رجلان كان يعتقد أنهما فلسطينيان، قبل أن يتبين أنهما زائران إسرائيليان.

وقالت مصادر في مقاطعة ميامي إن المشتبه به مردخاي برافمان البالغ من العمر 27 عاما وجهت إليه تهمتان بالشروع في القتل، وجرى احتجازه أمس الأحد.

ظن أنهما فلسطينيان.. يهودي يطلق النار على إسرائيليين في الولايات المتحدة#حرب_غزة pic.twitter.com/lDe9sxIEFQ — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 17, 2025

وأكد مسؤول في الشرطة تقارير سابقة من وسائل إعلام محلية تفيد بأن برافمان قال خلال استجوابه من الشرطة إنه أثناء قيادته شاحنته في ميامي بيتش رأى شخصين كان يعتقد أنهما فلسطينيان، فأوقفهما وأطلق النار عليهما "لكنهما نجَوَا من الحادث".

وأوضح مسؤولون في الشرطة أن أحدهما أصيب برصاصة في كتفه، في حين أصيب الآخر بساعده، وقالت رويترز إن محاولتها "تعذرت" حتى الآن بشأن الوصول إلى ممثل أو محامٍ عن برافمان للتعليق على الحادثة.

ويأتي ذلك في ظل تقارير عن تزايد حدة الكراهية للمسلمين والفلسطينيين وكذلك "معاداة السامية" بالولايات المتحدة منذ بدء إسرائيل -بدعم عسكري أميركي- حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أدت إلى استشهاد وإصابة نحو 160 ألف فلسطيني ودمار هائل ومجاعة متفاقمة.