الأمن السوري يلقي القبض على 3 مشاركين بمجزرة التضامن

أكد مراسل الجزيرة اليوم الاثنين أن قوى الأمن السورية ألقت القبض على ثلاثة ممن شاركوا في مجزرة التضامن جنوب العاصمة دمشق، والتي ارتكبها عناصر من قوات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد عام 2013 وراح ضحيتها عشرات المدنيين، وانتشر مقطع فيديو يوثقها عام 2022.

وأفاد مراسل الجزيرة أن قوى الأمن الداخلي تتحفظ حاليا عن نشر أسماء الموقوفين لدواع أمنية.

وأضاف نقلا عن مصدر أمني بأن اعتقال هؤلاء الثلاثة جاء في سياق حملة أمنية أطلقتها الوزارة ضد فلول نظام الأسد جنوب العاصمة دمشق، ممن تورطوا بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق السوريين طيلة السنوات الـ14 الماضية.

ونقل المراسل عن مدير أمن دمشق عبد الرحمن الدباغ تأكيده أن الموقوفين الثلاثة اعترفوا بتورطهم بارتكاب مجازر في حي التضامن قتلوا فيها أكثر من 500 شخص.

بدورها، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الدباغ قوله إن قوى الأمن تعمل على البحث عن مواقع المجازر المرتكبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد مدير أمن دمشق للسوريين أن "المجرمين لن يفلتوا من العقاب"، مشددا على تقديم مرتكبي الجرائم للقضاء لينالوا جزاء عادلا، بحسب ما نقلته سانا.

وعام 2022، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقطعا يوثق مجزرة التضامن، من بين 27 تسجيلا مصورا لمجازر مماثلة قضى فيها أكثر من 280 سوريا على يد عناصر من مخابرات النظام السوري، وفق تحقيق أعده الباحثان أنصار شحّود وأوغور أوميت أونغور العاملان في "مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية" بجامعة أمستردام.

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وفق تقرير الغارديان، فإن أحد العناصر في مخابرات النظام السوري بدمشق، سرّب تلك التسجيلات التي تضمنت عمليات الإعدام الجماعية إلى الباحثين معدي التحقيق، اللذين خاضا بدورهما رحلة بحث طويلة وشاقة عن الجناة الذين ظهروا في التسجيلات.

وفي المقطع المصور، ظهرت قوات نظام الأسد يطلقون الرصاص على عشرات الأشخاص المعصوبي الأعين ودفنهم في مقبرة جماعية، قبل أن يعمدوا إلى حرق جثث الضحايا.

كما أظهر المقطع المصور للمجزرة الضابط في استخبارات النظام العسكرية أمجد يوسف، والذي ظهر باعترافات مصورة له يؤكد ارتكابه هذه الجرائم.

وأكدت الغارديان حينها أنها اطلعت على مقطع فيديو غير منشور، يظهر فيه أمجد يوسف وهو يطلق النار على 6 نساء داخل حفرة، وبعد انتهاء عملية القتل أشعل النيران في جثث القتيلات داخل الحفرة التي أغلقت بواسطة جرافة، في محاولة لمحو أي أدلة على جريمة الحرب تلك.