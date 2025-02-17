لندن مستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا وماكرون يحشد حيال ترامب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استعداده لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر لضمان أمن بريطانيا وأوروبا، في حين تجتمع الاثنين دول أوروبية رئيسية لمناقشة "الأمن الأوروبي" والملف الأوكراني.

يأتي ذلك في وقت تهاجم فيه الإدارة الأميركية الاتحاد الأوروبي وتعتزم التفاوض مباشرة مع روسيا لإنهاء الحرب.

وتؤدي المملكة المتحدة دورا مهما في دعم كييف في الحرب ضد روسيا، وكتب ستارمر في صحيفة ديلي تلغراف أمس الأحد أن هذا "يعني أيضا أننا مستعدون وراغبون في المساهمة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا، من خلال وضع قواتنا على الأرض إذا لزم الأمر".

وأكد ستارمر أنه سيشارك في اجتماع أوروبي في باريس في مواجهة تسريع "الإدارة الأميركية التعامل مع الملف الأوكراني، وبهدف تحديد رد مشترك لتعزيز الأمن في القارة الأوروبية".

وقال أيضا إنه سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن لدى المملكة المتحدة "دورا فريدا" تؤديه لضمان أن تعمل أوروبا والولايات المتحدة معا في شكل وثيق.

وشدد ستارمر على أن "الدعم الأميركي سيظل ضروريا"، موضحا أن الضمان الأمني الأميركي ضروري من أجل سلام دائم، لأن الولايات المتحدة هي وحدها التي تستطيع ثني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الهجوم مرة أخرى.

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اجتماع في باريس

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأحد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى اجتماع الاثنين يضم دولا أوروبية رئيسية لمناقشة "الأمن الأوروبي".

وقالت الرئاسة الفرنسية، الأحد، إن ماكرون دعا إلى "محادثات للتشاور" وإنها ستتناول التغيير الكبير في النهج الأميركي تجاه أوكرانيا، وما ينتج عن ذلك من مخاطر على أمن القارة الأوروبية.

وسيشارك في الاجتماع المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك والأمين العام لـحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روته ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

ويأتي اجتماع الدول الأوروبية الاثنين غداة اختتام مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا الذي ألقى فيه جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي خطابا حادا هاجم فيه الاتحاد الأوروبي، متهما إياه بفرض قيود على حرية التعبير، مع تأكيده أن الأميركيين يدرسون إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا من دون الأوروبيين.

تشكيك

وفي ميونخ، حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه الأوروبيين على التحرك ضد روسيا والعمل على تجنّب أن يبرم الأميركيون اتفاقا معها "من وراء ظهر" كييف وأوروبا.

ولفت زيلينسكي إلى أن ترامب خلال محادثتهما "لم يذكر مرة واحدة أن أميركا بحاجة إلى أوروبا على طاولة المفاوضات"، مؤكدا أن "ترامب لا يحب الأصدقاء الضعفاء، فهو يحترم القوة".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأحد إن "الأوكرانيين وحدهم مخولون اتخاذ قرار وقف القتال، وسوف ندعمهم طالما لم يتخذوا هذا القرار".

وأضاف أن الأوكرانيين "لن يتوقفوا أبدا ما لم يتأكدوا من أن السلام المعروض عليهم سيكون مستداما"، مع تلقيهم ضمانات أمنية.

وأشار إلى أن دور الولايات المتحدة هو إقناع بوتين بالتفاوض، وهم يعتقدون أنه "يمكنهم تحقيق ذلك عبر الضغط والحوار".

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من جهته، قال مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "نعتقد أنه نتيجة للتسريع في الملف الأوكراني، وأيضا نتيجة لما يقوله القادة الأميركيون، هناك حاجة لأن يفعل الأوروبيون المزيد وأن يعملوا على نحو أفضل وبطريقة أكثر اتساقا من أجل أمننا الجماعي".

وأشار إلى أن الاجتماع غير الرسمي الذي ينظمه الرئيس الفرنسي الاثنين في الإليزيه بشأن أوكرانيا والأمن في أوروبا يهدف إلى تسهيل استمرار المحادثات في بروكسل.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي الأحد أنه من غير المقبول أن تعود روسيا إلى مجموعة الدول السبع الكبرى حاليا، وذلك خلافا لما يأمله ترامب.

تدخل أميركي

وأعلن الرئيس الأميركي هذا الأسبوع أنه سيلتقي نظيره الروسي في السعودية لبدء مفاوضات بشأن أوكرانيا.

وقلل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأحد من التوقعات بتحقيق انفراجة في المحادثات المقبلة مع مسؤولين روس بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكان ترامب أكد مرارا خلال حملته الانتخابية أنه سينهي النزاع في يوم واحد إذا عاد إلى البيت الأبيض، لكن روبيو أكد أنه "لن يكون سهلا" حل النزاع الطويل والدامي والمعقد.

ومن المقرر أن يقود روبيو فريقا أميركيا رفيع المستوى في النقاشات مع مسؤولين روس في الرياض في الأيام المقبلة.

من جهة أخرى، أعلن زيلينسكي الأحد أنه وصل إلى الإمارات في زيارة تحمل "برنامجا إنسانيا كبيرا"، وذلك قبل اجتماع متوقع بين ترامب وبوتين.