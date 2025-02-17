الحكومة اللبنانية الجديدة: الدولة ستحتكر حمل السلاح

أقرت الحكومة اللبنانية الجديدة اليوم الاثنين بيانها الوزاري الذي أعلنت فيه التزامها بـ"تحرير جميع الأراضي، واحتكار الدولة لحمل السلاح".

وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في إيجاز صحفي مساء اليوم بعد جلسة مجلس الوزراء إنه تم إقرار البيان الوزاري الذي "يتضمن نحو 80 بالمئة من اتفاق الطائف و20 بالمئة من خطاب القسم"، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.

وأوضح مرقص أن البيان يشير إلى "التزام الحكومة تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط قوتها حصرا".

وقد أعلنت الرئاسة اللبنانية في الثامن من فبراير/شباط الجاري تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا برئاسة نواف سلام، بعد أسابيع من مشاورات مكثفة أتت على وقع تغييرات في موازين القوى السياسية.

"تجنب صراعات المحاور"

وأكد البيان الوزاري "التزام الحكومة بالقرار 1701، وتحييد لبنان عن صراعات المحاور".

كما دعا إلى "إطلاق حوار جاد مع سوريا، وعدم استعمال لبنان منصة للتهجم على الدول الشقيقة".

في الوقت نفسه، قال وزير الإعلام إن الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد على حماية التظاهر السلمي من دون التعدي وقطع الطرقات، وشدد على أن الحفاظ على الوضع الأمني خط أحمر، على حد تعبيره.

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ومن المنتظر أن تستكمل قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحابها من جنوب لبنان غدا الثلاثاء في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، لكنها تتمسك بالبقاء في 5 نقاط حدودية، وهو ما ترفضه بيروت.

وأفاد مراسل الجزيرة اليوم الاثنين بأن قوات إسرائيلية توغلت في بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان بعد انسحابها منها قبل نحو 3 أسابيع.