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عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تستعد لاستلام جثث 5 مختطفين يوم الخميس المقبل بتدخل من الوسطاء
17/2/2025-|آخر تحديث: 17/2/202507:26 م (توقيت مكة)
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة:
- إسرائيل تستعد لاستلام جثث 5 مختطفين يوم الخميس المقبل بتدخل من الوسطاء.
- حماس ستسلم صباح الخميس قائمة بأسماء المختطفين الذين قتلوا في الأسر.
- بعد التحقق من هوية جثث المختطفين سيتم إبلاغ العائلات المعنية.
- تعليمات لفرقة غزة بالجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاحتمال استلام عدد من جثث المختطفين الخميس المقبل.
- يتوقع أن تتم يوم السبت عملية تبادل بإطلاق سراح 3 مختطفين إسرائيليين أحياء.
المصدر : الصحافة الإسرائيلية