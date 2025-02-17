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عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تستعد لاستلام جثث 5 مختطفين يوم الخميس المقبل بتدخل من الوسطاء

17/2/2025-|آخر تحديث: 17/2/202507:26 م (توقيت مكة)

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة:

  • إسرائيل تستعد لاستلام جثث 5 مختطفين يوم الخميس المقبل بتدخل من الوسطاء.
  • حماس ستسلم صباح الخميس قائمة بأسماء المختطفين الذين قتلوا في الأسر.
  • بعد التحقق من هوية جثث المختطفين سيتم إبلاغ العائلات المعنية.
  • تعليمات لفرقة غزة بالجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاحتمال استلام عدد من جثث المختطفين الخميس المقبل.
  • يتوقع أن تتم يوم السبت عملية تبادل بإطلاق سراح 3 مختطفين إسرائيليين أحياء.
المصدر : الصحافة الإسرائيلية

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