بلومبيرغ يتحدث عن قرب التوصل لاتفاق بين موسكو ودمشق

أفاد موقع بلومبيرغ اليوم الاثنين -نقلا عن مصادر مطلعة- بأنه من المرجح أن تحتفظ روسيا بوجود عسكري مخفض في سوريا، في ظل اقتراب موسكو من اتفاق مع الحكومة الجديدة يسمح لها بالاحتفاظ ببعض الموظفين والمعدات بالبلاد.

وقالت مصادر مطلعة للموقع الأميركي إن روسيا "يمكن أن تساعد في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي ينشط شرق سوريا".

وأضافت المصادر أن روسيا تأمل في الاحتفاظ بالقواعد البحرية والجوية التي استخدمتها في سوريا حتى سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأوضح الموقع أن ذلك علامة على أن موسكو تعمل على تحسين علاقاتها مع الحكومة الجديدة في سوريا، لا سيما بعد اتصال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس السوري أحمد الشرع، والذي أعرب خلاله بوتين عن استعداده لدعم الاقتصاد السوري الذي يعد واحدا من أهم التحديات أمام الحكومة.

وكان وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أوضح سابقا أن بلاده منفتحة على استمرار الوجود العسكري الروسي في قاعدتي طرطوس وحميميم، طالما أن ذلك يخدم المصالح السورية، وذلك في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، ألغت الإدارة السورية الجديدة عقدا مع شركة روسية لإدارة وتشغيل ميناء طرطوس غربي البلاد وقِّع في عهد الأسد.