زلزالان يضربان نيودلهي الهندية وأنديمشك الإيرانية ولا إصابات

ضرب زلزالان مدينتي نيودلهي الهندية وأنديمشك الإيرانية، ولم يبلّغ حتى الآن عن أضرار مادية أو بشرية.

فقد وقع زلزال بقوة 4 درجات صباح اليوم الاثنين في نيودلهي، وحُدد مركزه على مشارف العاصمة الهندية الضخمة، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار كبيرة، لكن السكان خرجوا مذعورين من المباني.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع الساعة 05:36 بالتوقيت المحلي (00:06 بتوقيت غرينتش) قبيل شروق الشمس، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات فقط.

وقالت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي "نأمل أن تكونوا جميعا سالمين". ووفرت رقم هاتف يمكن الاتصال به عند الضرورة.

وحض رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الناس على اتباع احتياطات السلامة والبقاء في حالة تأهب لهزات ارتدادية محتملة.

وتحدث زلازل بشكل منتظم في شمال الهند، حيث تلتقي الصفيحة التكتونية الهندية مع الصفيحة الأوراسية.

زلزال إيراني

وفي السياق ذاته، وقع زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر أمس الأحد في مدينة أنديمشك التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

ووفقا لبيانات نشرها المركز الإيراني لرصد الزلازل، وقع الزلزال عند الساعة 22:25 بالتوقيت المحلي، وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترا.

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وذكر بيان صادر عن مركز إدارة الأزمات في أنديمشك أن فرقا متخصصة أُرسلت إلى المنطقة، ولكن لم يتم تلقي أي معلومات عن أضرار بعد.